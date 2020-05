HSV-Legende schwer gestürzt – Not-OP: Uwe Seeler im Krankenhaus – ganz Hamburg unter Schock

Uwe Seeler ist am Freitag in seinem Haus in Norderstedt schwer gestürzt. Dabei verletzte sich die Legende des Hamburger SV schwer. Eine Operation soll umgehend erfolgen.

Hamburg/Norderstedt – Ein Schock für alle Hamburger*. Die HSV-Legende Uwe Seeler ist am Freitag gestürzt. Dabei verletzte sich der ehemalige Stürmer so schwer, dass er noch am selben Tag operiert werden muss.

Hamburger SV: Uwe Seeler stürzt und muss im Krankenhaus operiert werden

Nach Angaben von bild.de ist Uwe Seeler am Freitag in seinem Haus schwer gestürzt. Der 83-jährige Ex-Profi vom Hamburger SV zog sich dabei einen Bruch an der Hüfte zu. Das ganze passierte in seinem privaten Haus in Norderstedt.

Von dort ist es zum Glück nicht weit zum Albertinen-Krankenhaus. Dort soll Seeler nun noch am selben Tag notoperiert werden. Die Power, die Seeler für den HSV am Ball gezeigt hatte, könnte er dabei gut gebrauchen.

Uwe Seeler - Gab es beim HSV je einen besseren?

Uwe Seeler ist die Legende des Hamburger SV. Am 5. November 1939 wurde er in Hamburg geboren, seit 1953 spielte er fast 20 Jahre für den HSV. Dabei erzielte er in allen Wettbewerben ganze 507 Tore in 587 Spielen – eine unfassbare Hausnummer! Nur wenige Deutsche Spieler konnte Seeler jemals überbieten. Der Hamburger bleibt unübertroffen!

In der Saison 1963/64 wurde Uwe Seeler zum ersten Torschützenkönig der Bundesliga gekrönt. Die Auszeichnung sollte er insgesamt fünfmal bekommen. Fußballer des Jahres wurde Seeler ganze dreimal (1960, 1964, 1970). Eine Karriere beim Hamburger SV war für Seeler vorbestimmt. Schon mit jungen acht Jahren trat er dem Verein bei.

Für die deutsche Nationalmannschaft war Uwe Seeler ebenfalls extrem wichtig. 72 Spiele machte er mit dem Adler auf der Brust. Dabei schoss er 43 Tore. Sein größter Erfolg mit dem deutschen Team war der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft 1966. Damals verlor man im Finale gegen den Gastgeber England. Besonders das 3:2 der Engländer hat Geschichte geschrieben. Damals prallte der Schuss von Geoff Hurst in der 101. Minute von der Latte auf die Torlinie und wieder ins Feld. Das berühmte Wembley-Tor zählte, wenn auch es sich später als ungültig herausstelle.

Hamburger SV: Uwe Seeler war Präsident in Krisenzeiten

Im November 1995 wurde Uwe Seeler zum 30. Präsidenten des Hamburger SV gewählt. Bis 1998 behielt er den Posten. Die Probleme des HSV in dieser Zeit konnte er allerdings nicht lösen, der Verein schlitterte von einem Skandal zum nächsten. Vor allem der HSV-Immobilienskandal von 1997, bei dem viele Millionen in dubiosen Investitionen verschwanden, schadete dem Verein damals sehr.

Uwe Seeler Stiftung – Unterstützung für Menschen in Not

Uwe Seeler war schon als Fußballer bodenständig und fair, gerade mal einen Platzverweis bekam er in seiner Spielzeit. Als erster Sportler erhielt er 1970 das Große Bundesverdienstkreuz. Ebenfalls als bisher einziger Sportler wurde er 2003 zum Hamburger Ehrenbürger ernannt.

+ Der Hamburger Stürmer Uwe Seeler köpft im Hechtsprung auf das Tor von Borussia Dortmund. (Archivbild) © dpa/picture alliance

Im Jahr 1996 gründete der Ex-Fußballer anlässlich seines 60. Geburtstag die Uwe-Seeler-Stiftung. Ihr Zweck ist die „selbstlose Unterstützung“ von Menschen, die unverschuldet oder aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf Hilfe anderer angewiesen sind.

Inzwischen werden Jahr für Jahr hohe Beträge an Bedürftige ausgeschüttet. 2009 waren es fast eine halbe Millionen Euro.

