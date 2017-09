Hamburger SV will Abwärtstrend in Leverkusen stoppen

Gisdol optimistisch

+ © Christian Charisius Fährt trotz dreier Pleiten in Folge optimistisch nach Leverkusen: HSV-Trainer Markus Gisdol. Foto: Christian Charisius © Christian Charisius

Leverkusen (dpa) - Der Hamburger SV strebt nach drei Zu-Null-Niederlagen in Serie in der Fußball-Bundesliga die sportliche Wende an.