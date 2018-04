Hannovers Präsident Martin Kind über Videobeweis, 50+1 und Montagsspiele

Hannover. Martin Kind, Präsident von Fußball-Bundesligist Hannover 96, sagt im Interview zur monatelangen Ultra-Problematik: "Dieses Theater darf es nicht mehr geben."

Fast 90 Minuten lang nahm Martin Kind in einem Gespräch mit dieser Zeitung zu aktuellen Fragen und Themen rund um den Fußball Stellung. Der Präsident von Bundesligist Hannover 96 über:

… die leidige Ultras-Problematik, die den Klub schon seit vielen Monate belastet: „Wir hatten vor zehn Tagen eine gute Podiumsdiskussion, bei der mehr als 100 Vertreter von 96-Fanklubs dabei waren. Einen Tag später hieß es auf dem Fanszene-Treffen von einigen, es sei eine Farce gewesen. Das zu behaupten, ist überraschend und ungewöhnlich. Einige Ultras benutzen die HDI-Arena als Bühne. Der weitaus überwiegende Teil der Zuschauer will Frieden, keinen Stress. Für die nächste Saison wird es Spielregeln geben. Dieses Theater darf es nicht mehr geben. Es wird eine Strategie für die Mehrheit erarbeitet, um deren Bedeutung wir uns kümmern.“

… die bei 96 zurückgestellte 50+1-Regel: „Wir müssen ergebnisoffen weiterdiskutieren. Wir wollen die 50+1-Regel ja nicht abschaffen, das wird oft missverstanden. Wir wollen eine Ausnahmeregel auf Grundlage des 20-jährigen Engagements. Der Großteil unseres Umsatzes kommt aus TV-Geld, außerdem aus dem Sponsoring und Ticketing; dazu noch Transfer-Einnahmen. Auf der Umsatz-Seite ist keine Erhöhung mehr drin. Also benötigt man eine Kapital-Erhöhung. Es gibt ein, zwei interessierte Gesellschafter aus dem Raum Hannover, die aber nur einsteigen, wenn 50+1 geregelt ist.“

… 20 Jahre Martin Kind bei 96: „Wir stehen gut da, haben fast 21.000 Mitglieder, davon 4000 aktive. Aus acht Abteilungen sind 16 geworden. Für 10 Millionen Euro bauen wir gerade ein neues Vereinssportzentrum. Vorher haben wir die HDI-Arena und das Nachwuchs-Leistungszentrum gebaut, insgesamt 100 Millionen in die Infrastruktur investiert. Der eingetragene Verein steht gut da, und wird auch noch wachsen.“

… den 96-Aufsichtsrats-Vorsitzenden Gerhard Schröder und die umstrittene Nähe des Ex-Kanzlers zu Russlands Präsident Putin: „Aus der Politik halte ich mich entschieden raus.“

… den Videobeweis: „Ich habe da noch keinen richtigen Standpunkt. Nach der Saison sollte eine qualitative Analyse gemacht werden. Wir hatten einmal Glück, aber in Dortmund und gegen Leipzig nicht.“

… die umstrittenen Montagsspiele: „Da bin ich stinksauer. Erst wurden sie so beschlossen, jetzt wird darüber gestritten. Man sollte erst nach Ablauf der Verträge wieder darüber diskutieren.“

… den Abstieg 2016: „Er war berechtigt und unglaublich teuer.Wir hatten einen mehr als halbierten Umsatz, haben zwölf Millionen Euro Verlust gemacht. Der Aufstieg war ein Kraftakt ohne Ende.“

… die bisherige Saison: „Die Hinrunde lief gut dank guter Transfer-Entscheidungen. Manche haben schon wieder von der Europa League geträumt. In der Rückrunde hatten wir einige unglückliche Niederlagen, aber nie Unruhe und keine Hektik. Nächstes Jahr wird es nicht leichter. Es gibt einen Umbruch, weil Felix Klaus nach Wolfsburg geht und und auch Salif Sané wechselt. Wir müssen Qualität entwickeln, werden das investieren, was wir einnehmen.“

… 96-Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt: „Ein toller Trainer mit positiven Eigenschaften! Konsequent, mit Sensoren für alle Themen. Er hat einen Vertrag bis 2019, über eine Verlängerung sprechen wir zu gegebener Zeit. Heldt ist ein ganz anderer Typ, beide ergänzen sich sehr gut.“

… die derzeitige Lage von 96: „Wir benötigen noch mindestens einen Sieg, um ganz sicher den Klassenerhalt zu schaffen. Trotz einiger Irritationen werden wir am Ende der Saison einen guten Zuschauerschnitt von 45.000 bis 47.000 Fans haben.“

… die angedachte Satzungsänderung bei der Jahreshauptversammlung, nach der jede Entscheidung von allem Mitgliedern abgestimmt werden muss: „Dazu ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, die ich nicht erwarte. Der Antrag widerspricht jeder Satzungsstruktur. Diesem Antrag kann man mit Vernunft nicht zustimmen.“

Martin Kind wurde am 28. April 1944 in Walsrode geboren, er ist verheiratet und hat zwei Söhne. 1970 übernahm der gelernte Hörgeräteakustikmeister das Hörgeräte-Fachgeschäft von seinem Vater. Seit September 1997 übernahm Kind erstmals das Präsidentenamt von Hannover 96. Unter seiner Führung stieg 96 von der Regionalliga in die Bundesliga auf, wurde das damalige Niedersachsenstadion in die HDI-Arena umgebaut.