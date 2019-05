Abstieg und Mega-Unfall! Bundesliga-Star verliert die Kontrolle

Noch vor dem Abstieg in die Zweite Liga gab es für Stürmer Jonathas von Hannover 96 einen schockierenden Vorfall. Mit seinem VW Touareg rammte er sechs Autos bei einem Unfall.

Hannover - Schlimmer geht's immer! Das wird sich auch der brasilianische Fußballprofi Jonathas gedacht haben. Erst baute der Star von Hannover 96 unter der Woche einen schweren Unfall mit seinem VW Touareg, am Wochenende dann der Abstieg mit Hannover 96 in die Zweite Liga. Das berichtet nordbuzz.de*.

Während jeder vom Abstieg alles mitbekommen hatte, blieb der Unfall von Stürmer Jonathas bisher im Verborgenen.

Hannover 96: Jonathas baut Unfall mit VW Touareg und zerstört sechs Autos

Am Donnerstag (9. Mai) passierte es jedoch: Der Torjäger von Hannover 96 war in der Südstadt frühmorgens mit seinem Dienstauto unterwegs - dann kam es zum Mega-Unfall! Der Brasilianer zerstörte gleich sechs Autos, wie die Bild berichtet. Zuvor soll er die Vorfahrt einer 56-jährigen Frau missachtet haben. Die Frau hatte mit ihrem Nissan Micra gegen den Boliden von Jonathas keine Chance.

Doch auch der Hannover-Star schleuderte mit seinem VW Touareg über die Straße, krachte in vier parkende Autos. Darunter ein Opel Corsa und ein Renault Clio, so die Bild.

Jonathas von Hannover 96: Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Fußballprofi

Der Zeitung gegenüber hat die Polizei Hannover den Unfall von Fußballprofi Jonathas bestätigt. Alkohol sei keiner im Spiel gewesen. Lediglich die Sache mit dem rechts vor links machte Jonathas wohl etwas zu schaffen.

Gegen den 96-Star wurde Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Neben einem Punkt in Flensburg droht Jonathas eine im unteren Bereich dreistellige Geldstrafe vonseiten der Behörde.

Hannover 96: Jonathas nach Unfall von Ärzten untersucht

Verletzte gab es bei dem Unfall keine, lediglich der Sachschaden ist hoch. Nachdem die Polizei den Unfall von Jonathas aufgenommen hatte, informierte der Brasilianer seinen Verein. Die Roten veranlassten daraufhin eine Durchsuchung, um sicherzugehen, damit Jonathas auch wirklich keine Verletzungen davongetragen hatte.

Schon am Freitag stand der Brasilianer wieder auf dem Trainingsplatz. Am Samstag sah er fulminant aufspielende Hannoveraner. Jonathas konnte wegen einer Gelbsperre leider nur zusehen. Und am Ende eine unglückliche Woche mit dem Abstieg in die Zweite Liga besiegeln.

