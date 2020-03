Das Coronavirus sorgt für Stillstand in der Bundesliga. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke polarisiert mit verharmlosenden Corona-Aussagen - und zieht den Ärger der Social-Media-Gemeinde auf sich.

Wegen Coronavirus : Bundesliga und 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb.

: und 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb. Borussia Dortmund: Hans-Joachim Watzke sieht seinen Klub finanziell nicht in Gefahr.

sieht seinen Klub finanziell nicht in Gefahr. Der BVB-Boss hofft mit Blick auf die Bundesliga-Klubs, „dass alle diese Krise überstehen“.

Update vom 16. März, 14.45 Uhr: Hans-Joachim Watzke hat nach seinen Aussagen zur Corona-Krise in der ARD-Sportschau bei Social Media heftigen Shitstorm bekommen.

„Wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurückkehren. Wir sollten es auch nicht übertreiben. Die Gesundheitsgefahr für eine Profi-Mannschaft, die aus Athleten besteht, würde ich als nicht so gravierend einstufen“, hatte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund unter anderem gesagt.

Watzke meinte weiter mit Blick auf die Bundesliga-Konkurrenz: „Wir sind Konkurrenten und ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages können nicht die Klubs, die die letzten Jahre gut gearbeitet haben, die, die es nicht getan haben, belohnen.“ Nach Solidarität klang das nicht gerade.

Wegen der angeblichen wirtschaftlichen Interessen hinter seinen Aussagen und dem Pragmatismus in seiner Wortwahl musste sich der BVB-Boss bei Twitter viel und scharfe Kritik gefallen lassen.

Teile der Aussagen von #Watzke lassen mich echt sprachlos zurück. Am Anfang dieser ganzen Corona-Krise hier in Deutschland davon zu sprechen, dass man wieder “zur Normalität zurückkehren muss” und “es doch nicht übertreiben soll”. Wahnsinn. #sportschau — Benni Zander (@BenniZander) March 15, 2020

Auf einer Arroganz-Skala von 1 bis 10 findet sich #Watzke bei 28. #sportschau — AstiMumm (@astimumm) March 15, 2020

#BVB-Watzke in der ARD zum Thema Liga-Solidarität vor dem #DFL-Meeting am morgigen Montag:



"Wir sind Konkurrenten und ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages können nicht die Clubs, die die letzten Jahre gut gearbeitet haben, die, die es nicht getan haben, belohnen." — worum.org (@worum_org) March 15, 2020

Update vom 15. März, 20.15 Uhr: Saison-Abbruch oder Geisterspiele?

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist sich sicher: Bundesliga-Spiele mit Zuschauern wird es in dieser Spielzeit nicht mehr geben.

Coronavirus: BVB-Boss Watzke glaubt nicht an Bundesliga-Spiele vor Fans

„Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Niemand in der Bundesliga geht noch davon aus, dass wir noch Spiele mit Zuschauern haben werden“, erklärte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund in einer Sonderausgabe der ARD-Sportschau zu den Auswirkungen der Sars-CoV2-Pandemie auf den Fußball.

Watzke meinte weiter, dass das Revierderby gegen den FC Schalke nicht unbedingt abgesagt werden musste - und beispielsweise in dieser Partie ein Geisterspiel möglich gewesen wäre. „Wenn wir das Derby ohne Zuschauer gespielt hätten, wären noch etwa 80 Menschen im Stadion gewesen“, sagte der 60-Jährige weiter: „Es war eine Abwägung der Interessen.“

+ BVB-Boss: Hans-Joachim Watzke. © dpa / Roland Weihrauch

Für kleinere Klubs könne die Corona-Krise fatale Auswirkungen haben, meinte Watzke - und glaubt nicht an einen freiwilligen Gehaltsverzicht gut verdienender Fußball-Profis: „Das könnte ein Thema werden. Aber ich bin da nicht so zuversichtlich.“

Erstmeldung vom 13. März: Das Coronavirus legt die Bundesliga und die 2. Bundesliga lahm - mit bislang nicht absehbaren Folgen für die Klubs.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München, hatte bereits darauf verwiesen, dass der Fußball ein „Industriezweig“ sei und dass es schließlich „um Finanzen“ gehe.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke wählt drastische Worte

Hans-Joachim Watzke geht noch weiter. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund sieht den deutschen Profi-Fußball wegen der Pandemie und ihrer Auswirkungen in der größten Krise seiner Geschichte. Mehr noch: Der BVB-Boss sorgt sich sogar um die finanzielle Zukunft einiger Vereine.

„Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen“, erklärte Watzke in einer BVB-Mitteilung.

Für die Borussia, die unter der Woche in einem Geisterspiel bei PSG aus der Champions League ausgeschieden war, sieht der 60-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand keine „existenzielle Gefährdung“.

Keine Bundesliga wegen Coronavirus: Watzke offenbar nicht ganz einverstanden

Nach langem Zögern hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag entschieden, den 26. Spieltag der Bundesliga doch abzusagen und keine Geisterspiele zu wählen. Watzke ist damit offenbar nicht ganz einverstanden.

„Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt - unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte“, meinte Watzke. Am Montag kommen die deutschen Profi-Klubs in einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung zusammen - persönlich oder per Video.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke appelliert an die Bundesliga

„Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren“, sagte der Dortmunder Chef und erklärte: „Gleichwohl gilt - auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet.“

