Aufstellung des FC Bayern gegen Piräus: Welche Startelf wählt Flick beim ersten Match?

Hansi Flick steht vor seiner Premiere als Bayern-Trainer. Welche Aufstellung wählt er gegen Olympiakos Piräus?

trifft im Spiel eins nach Niko Kovac auf Olympiakos Piräus Der FCB kann ins Achtelfinale der Champions League einziehen

Wie wird Interimstrainer Hansi Flick die Mannschaft aufstellen?

München - Viel Trubel an der Säbener Straße: Klatsche gegen Frankfurt, Aus für Trainer Niko Kovac, Spekulationen um einen neuen Coach, erster Auftritt von Interimstrainer Hansi Flick - und da ist dann ja auch noch der Sport.

Schon am Mittwoch sind die Bayern wieder gefordert, es geht in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Für welche Formation entscheidet sich Hansi Flick? Wir haben uns Gedanken zur Aufstellung gemacht.

FC Bayern München: Aufstellung gegen Olympiakos Piräus - Wer steht im Tor?

Manuel Neuer äußerte sich nach dem Frankfurt-Debakel einmal mehr kritisch. Trotzdem: Der Kapitän und Nationaltorhüter ist natürlich gesetzt. Gegen die Eintracht verhinderte Neuer wohl eine noch höhere Niederlage.

Sven Ulreich muss sich weiterhin mit dem Status als Nummer zwei zufriedengeben.

FC Bayern München: Aufstellung gegen Olympiakos Piräus - Wer spielt in der Abwehr?

Prickelnder wird es davor: Wer bildet die Vierer-Abwehrkette beim FCB? Jerome Boateng könnte spielen. Nach seiner Roten Karte gegen Frankfurt ist er in der Bundesliga für zwei Spiele gesperrt. In der Champions League darf er sich deshalb vermutlich verausgaben. Allerdings deutete Hansi Flick an, dass Javi Martinez gegen Olympiakos Piräus spielen wird.

Zuletzt war David Alaba neben Boateng als Innenverteidiger aufgeboten. Er dürfte am Mittwoch aber wohl wieder auf links rücken, neben Boateng oder Martinez könnte Benjamin Pavard in der Zentrale spielen. Hinten rechts beginnt Joshua Kimmich.

FC Bayern München: Aufstellung gegen Olympiakos Piräus - Wer agiert im Mittelfeld?

Ist Flick ein ebenso großer Thiago-Fan wie Kovac? Der Spanier war gesetzt, bekleckerte sich zuletzt aber nicht mit Ruhm. Wen lässt der Interimstrainer also ran? Wir entscheiden uns für ein mutiges Bayern-Mittelfeld mit Corentino Tolisso, Leon Goretzka und davor Philippe Coutinho.

Für Thiago bliebe somit nur die Bank. Javi Martinez wird in der Bundesliga in den kommenden Wochen vermehrt als Innenverteidiger gebraucht und spielt eher in der Viererkette eine Rolle. Thomas Müller hat ebenso eine Einsatzgarantie bekommen, wie Martinez. Ob Müller Rechts- oder Linksaußen spielt, ist nicht klar. Noch hat Flick nicht in sein System blicken lassen.

FC Bayern München: Aufstellung gegen Olympiakos Piräus - Wer spielt im Sturm?

Fixpunkt der Offensive ist - na klar - Robert Lewandowski. Der Pole ist wohl in der Form seines Lebens und beim FC Bayern München nicht mehr aus dem Kader wegzudenken. „Robert hat Probleme, aber keine Schmerzen", es sei aber sicher, "dass es irgendwann gemacht werden muss", sagte Flick am Dienstag und ergänzte: Lewandowski werde sich mit dem deutschen Rekordmeister absprechen, "wir müssen schauen, dass er möglichst wenig Spiele verpasst". Es sei aber die Entscheidung des Polen, wann er sich operieren lassen. Flankiert wird er gegen Piräus von Kingsley Coman und Serge Gnabry.

Die Flügelzange hatte in den vergangenen Wochen an Schärfe verloren. Aber: Flick wird sich in seinem ersten Spiel nicht auf das ganz große Experiment einlassen. Alphonso Davies überzeugte bei seinen vergangenen Auftritten vor allem mit seiner Schnelligkeit - gegen Außenseiter Piräus müssen aber schnelle Tore her, um das zuletzt angesäuerte Publikum zu überzeugen.

FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellung gegen Olympiakos Piräus im Schema

Neuer - Kimmich, Martinez, Pavard, Alaba - Tolisso, Coutinho, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman.

Währenddessen wird bei den Bayern weiter über einen neuen Trainer diskutiert. Wir haben alle Kandidaten zusammengefasst. Ein ehemaliger Spieler hat sich nun ebenfalls angeboten - gehen die Bosse darauf ein? Ernster dürfte es wohl bei einer wahren Legende im europäischen Fußball sein. Und auch ein einstiges Objekt der Begierde scheint wieder gefragt.

