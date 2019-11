PK im Live-Ticker: Erster Auftritt von Hansi Flick - Was sagt der neue Cheftrainer des FC Bayern?

Hansi Flick spricht am Dienstag auf seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer des FC Bayern München. Wir sind im Live-Ticker dabei.

+++ Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus. Interimstrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich stellen sich den Fragen der Reporter am Dienstag ab 13.30 Uhr. Wir sind im Live-Ticker dabei. +++

München - Es ist ein heißer Herbst beim FC Bayern München: Nach der Klatsche in Frankfurt wurde der Druck auf Trainer Niko Kovac größer - am Sonntagabend erfolgte schließlich die Trennung. Interimsweise hat Hansi Flick die Mannschaft übernommen.

Der bisherige Co steigt also zum Chef auf - am Dienstagnachmittag spricht er in dieser Rolle zum ersten Mal zu den Journalisten: Die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Piräus steht an. Ob es dabei viele Fragen gibt, die wirklich nur das Spiel betreffen? Auch Joshua Kimmich nimmt an der Medienrunde teil.

PK im Live-Ticker: Hansi Flick spricht auf der Pressekonferenz - was sagt er über Kovac?

Sicher werden die Reporter nochmal auf die gegenwärtige Situation beim FC Bayern München eingehen. Wie war der Abschied von Niko Kovac? Wer wird die dauerhafte Trainerlösung? Und wie läuft das Zusammenspiel zwischen Flick und seinem neuen Co-Trainer?

Flick und Hermann Gerland absolvierten am Vormittag bereits das Training. Währenddessen werden an der Säbener Straße viele Trainer als Nachfolger von Kovac gehandelt. Ein Kandidat soll schon abgesagt haben - dafür hat sich ein ehemaliger Torjäger selbst ins Gespräch gebracht.

