Tuchel? Guardiola? Flick? Rummenigge mit klarer Vorstellung über künftigen Bayern-Coach

München - Wieder einmal hat der FC Bayern eine turbulente Hinrunde erlebt. Nach einem ordentlichen Start zu Beginn der Saison kam abermals die Herbstkrise - dieses Mal musste Niko Kovac nach einem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt aber seine Koffer packen.

Hansi Flick sprang interimsmäßig ein und führte das wankende Bayern-Schiff anschließend wieder in ruhigeres Fahrwasser. Auch wenn die Herbstmeisterschaft in dieser Spielzeit vor den abschließenden Partie beim SC Freiburg (Mittwoch) und gegen den VfL Wolfsburg (Samstag) nicht mehr drin ist, zogen die Bayern unter Flick als erste deutsches Team in der Champions League mit sechs Siegen in der Gruppenphase in die K.o.-Runde ein.

Dort wartet im Februar der FC Chelsea. Wird Flick bis dahin noch als hauptverantwortlicher Trainer auf der Bayern-Bank sitzen? Diese Entscheidung wollen die Bayern-Bosse nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (21. Dezember) diskutieren. Fällt bis dahin auch Entscheidung über den Transfer von Leroy Sané von ManCity an die Säbener Straße? Die Vorzeichen verdichten sich.

Hansi Flick: Rummenigge mit klarer Vorstellung über künftigen Bayern-Coach

In einem großen Interview mit der Sport Bild hat sich Karl-Heinz Rummenigge nun eindeutig über die künftige Trainer-Profil geäußert - und Flick dabei sehr gelobt. „Was wir brauchen, ist ein Trainer, der für Ballbesitzfußball auf dem Niveau eines van Gaal, Heynckes oder Pep Guardiola steht. Das ist die Philosophie von Bayern München“, sagte Rummenigge.

Was an der Stelle gegen Flick spricht, ist einzig die Tatsache, dass er über keinen solch klangvollen Namen und eine ähnlich dekorative Titelsammlung verfügt. Wohl auch deshalb bezeichnete Rummenigge Louis van Gaal, Heynckes und Guardiola als „Trainer-Meilensteine, die ihre Fußspuren hinterlassen haben. Hansi ist ein anderer Typus, aber ich finde, er macht einen guten Job.“

Rummenigge ist angetan, die Spieler sind voll des Lobes. Eigentlich müsste die Entscheidung zur Zukunft von Hansi Flick als Cheftrainer von Bayern München ein Selbstläufer sein. Doch der Umschmeichelte selbst lässt sich noch ein bisschen Verhandlungsspielraum.

FC Bayern: Wer wird neuer Trainer? Flick mit guten Chancen

„Ich weiß, was wir ausgemacht haben, aber ich habe auch ganz klare Vorstellungen, das muss ich auch mal dazu sagen“, betonte der 54-Jährige, dem Jupp Heynckes zuletzt schon das Prägen einer Ära zutraute.

Der Stil, den Flick der Bayern-Elf gegeben habe, gefalle „nicht nur uns, sondern auch den Fans“, führt Rummenigge in der Sport Bild weiter aus, und ergänzte: „Die wichtigste Qualität im Spiel ist nicht exklusiv das nackte Ergebnis, sondern die Spielqualität. Man muss die Handschrift eines Trainers sehen. Und das ist bei uns wieder der Fall.“

Der letzte Satz wird Ex-Trainer Kovac dabei wohl weniger schmecken. Eine längerfristige Trainer-Zukunft an der Säbener Straße ist für Flick aber wohl nicht unrealistisch...

