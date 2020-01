Hansi Flick kontert die Bosse: Die Spieler sehen das „auch nicht anders“

Trainingslager-Zwist bei den Bayern: Hasan Salihamidzic und Hansi Flick diskutieren wegen Express-Transfers. Nun legte der Coach auf dem Rückflug nochmal nach.

Update vom 10. Januar 2020, 17.20 Uhr: Auf dem Rückflug aus dem Trainingslager erklärte Bayern-Trainer Hansi Flick, wieso er öffentlich zu der Transferpolitik des Vereins Stellung bezog. „Ich habe meine Meinung ehrlich gesagt. Mir geht es immer um den Verein. Wir haben alle hohe Ziele und müssen eine Basis schaffen, um diese Ziele erreichen zu können“, sagte er laut Sport1. Und weiter: „Die Verletzungssituation ist nicht berauschend. Die Winter-Periode ist dazu da, um gewisse Dinge etwas zu regulieren. Das war einfach mein Anliegen, das auch so zu äußern.“ Die Spieler würden das „auch nicht anders sehen“.

Der Trainer sieht die Mannschaft prinzipiell qualitativ hochwertig genug aufgestellt, um alle Saisonziele zu erreichen, sorgt sich jedoch um die Positionen auf den Außenbahnen, die momentan durch viele Verletzungen nur dünn besetzt seien. Deswegen musste auch schon Philippe Coutinho des Öfteren auf diese Positionen ausweichen. „Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Ivan Perisic haben wir da drei Spieler aber Coman und Gnabry fallen aufgrund ihrer körperlichen Situation immer mal wieder aus. Das ist ein kleines, vielleicht auch großes Risiko."

Hansi Flick: Plötzlicher Abschied vom FC Bayern München? Es gibt wohl Interessenten

Update vom 10. Januar 2020, 10.51 Uhr: Bekommt Hansi Flick beim FC Bayern die geforderten Verstärkungen? Hasan Salihamidzic ist durch die ungewohnt offensiven Forderungen des Trainers zumindest unter Zugzwang geraten.

Zwei neue Express-Lösungen will sein 54-jähriger Coach, einen Rechtsverteidiger, damit Joshua Kimmich dauerhaft ins Mittelfeld rücken kann. Und auch noch einen offensiven Außen für den Angriff, da Kingsley Coman verletzungsanfällig ist - und Ivan Perisic wohl nur überschaubares Vertrauen genießt.

FC Bayern München: Für Hansi Flick geht es in München um die Verhandlungsposition

Für Flick geht es nicht zuletzt darum, durch Erfolge seine Verhandlungsposition in München zu stärken. Schließlich ist der Badener vorerst nur bis Sommer als Cheftrainer eingeplant.

Kann Flicks Fdg. nachvollziehen & auch, wie #Salihamidzic die Problematik bei Winter-Transfers bewertet. Aktuelle Zwists wären aber vermeidbar gewesen, denn man zahlt Zeche für Kaderplanung im Sommer. Im ohnehin kleinen Kader sind 4 verletzungsanfällige Spieler verletzt. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 9. Januar 2020

Wie Sport1 nun berichtet, soll es für Flick mehrere Anfragen aus dem Ausland geben. Da er bereits angekündigt hatte, bei den Bayern nicht mehr auf den Co-Trainer-Posten zurückzugehen, ist auch eine Trennung nach dieser Saison ein mögliches Szenario. Welches Klubs an Flick interessiert sein könnten, wird in dem Sport1-Artikel allerdings nicht thematisiert.

FC Bayern München: Dünner Kader vor Bundesliga-Rückrunde

Update vom 9. Januar 2020, 9.31 Uhr: Neues Jahr, alte Probleme beim FC Bayern München: Der Kader ist weiterhin dünn, Trainer Hansi Flick warb nun recht offensiv für Neuzugänge. „Ich denke da an mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die Außenbahn“, sagte er am Mittwoch im Trainingslager in Doha.

Wer kommt für die Münchner in Frage? Für den FCB ist wohl nur eine Leihe möglich, da die großen Millionebeträge im Sommer ausgegeben werden sollen. Das ist eine große Hürde, die einiges schwerer machen könnte.

Die Bild nennt zwei Kandidaten, die immer wieder an der Säbener Straße gehandelt werden: Joao Cancelo und Benjamin Henrichs. Für die jeweiligen Vereine, Manchester City und AS Monaco, soll aber nur ein Verkauf denkbar sein.

Heißt: Der FCB wäre zweiter Sieger. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird am Donnerstag in Doha zum Pressetalk erwartet. Möglicherweise gibt er ein Transfer-Update.

„Wenn man von ‚pack ma‘s‘ spricht...“: Hansi Flick macht mächtig Druck auf die Bayern-Bosse

Update vom 8. Januar 2020, 18.51 Uhr: Hansi Flick zeigt sich dieser Tage äußerst besorgt. Ihm droht die Personaldecke auf den Kopf zu fallen. „Durch die Sperre von Joshua Kimmich haben wir nur zehn etablierte Feldspieler für den Auftakt in Berlin zur Verfügung“, klagt der 54-Jährige der Süddeutschen Zeitung sein Leid.

Hansi Flick will „mindestens zwei Spieler“: Indirekte Kritik an Brazzo?

„Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung. Ich denke da an mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die Außenbahn“, zieht Flick den beinahe logischen Schluss.

Hasan Salihamidzic soll über diese Sorgen bereits bestens informiert sein. Dennoch ließ es sich der Interimscoach nicht nehmen, noch einen Fingerzeig in Richtung Vereinsspitze zu schicken: „Wenn man von ,pack mas' und ,voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt.“ Darüber hinaus merkt er an, wie gut sich die Konkurrenz verstärkt habe und unterstricht noch einmal: „Mit dem aktuellen Kader sind wir bei dieser Verletzungssituation nicht optimal für die Rückrunde aufgestellt.“

„Echt mau“: Hansi Flick schlägt Alarm - und sendet Bayern-Bossen klare Botschaft

Update vom 8. Januar 2020: Hansi Flick* ist alarmiert. Die Personalsituation macht dem Bayern-Trainer offenbar so sehr zu schaffen, dass er jetzt explizit Verstärkungen fordert. Der FC Bayern war ohnehin schon ohne die Verletzten Robert Lewandowski*, Kingsley Coman, Niklas Süle und Javi Martínez nach Katar gereist.

Doch im Verlauf des Trainingslagers verletzte sich auch noch Serge Gnabry. Der Außenstürmer hat mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. „Die Personalsituation ist echt mau“, sagte Flick der Sport Bild. Es ist die klare Ansage an Sportdirektor Hasan Salihamidzic, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

Hansi Flick: „Die Personalsituation ist echt mau“

Wie das Blatt weiter schreibt, sollen die Bayern-Verantwortlichen um den künftigen Boss Oliver Kahn, dessen Anreise nach Katar über eine gefährliche Flugroute führte, intern schon zu der Überzeugung gelangt sein, dass Transfers nötig sind. Noch vor der Abreise nach Doha hatte Flick gesagt, man wolle die Entwicklung im Trainingslager in Doha abwarten, ehe man über Verstärkungen entscheidet. Gnabrys Verletzung scheint ihn nun zum Handeln gezwungen haben.

Zumal Coman die ersten beiden Rückrundenspiele und Joshua Kimmich gelbgesperrt eine Partie verpassen wird. Lucas Hernández macht zwar Fortschritte, ist für den Auftakt bei der Berliner Hertha aber keine Option. Flick soll deshalb mindestens einen neuen Spielern im Winter fordern.

Erstmeldung: Geheime Rede enthüllt: Hansi Flick mit emotionalen Worten im Trainingslager

Doha/München - Mit dem Start ins Trainingslager nach Doha gab der FC Bayern den Startschuss zur Aufholjagd in der Bundesliga. Die Münchner liegen vor dem Start in die Rückrunde vier Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig.

Doch der Rekordmeister will keineswegs nur Meister werden, die Schale gilt an der Isar schließlich als Pflicht-Titel. Am Ende der Saison sollen es drei Titel* sein: Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions-League-Pott. Und darauf schwor der Trainer die Spieler bereits zu Beginn des Trainingslagers in Katar ein. Wie erst jetzt bekannt wurde, machte Hansi Flick die Profis am Abend der Ankunft mit einer Power-Point-Präsentation heiß.

Trainingslager in Doha: FC-Bayern-Trainer Hansi Flick mit emotionaler Ansprache

Laut der Sport Bild soll Flick zunächst die Inhalte der Trainingswoche vorgestellt haben, anschließend soll er die anstehenden Spiele in der Rückrunde aufgezeigt haben, dazu sollen die drei Pokale an die Wand projiziert worden sein. Dann soll er seine Spieler mit emotionalen Worten gepackt haben. „Wir sind der FC Bayern, wir haben große Ziele. Wir wollen am besten alle drei Titel gewinnen.“

Bei Thomas Müller scheint die Ansprache schnell gewirkt haben. „Wir werden von Anfang an alles daran setzen, noch Meister zu werden“, sagte der 30-Jährige. Den 21. Spieltag erklärte er zum Schlüsselmoment, der über Triumph und Schmach entscheiden wird. „Das Spiel gegen Leipzig wird ein Knackpunkt. Wenn wir da gewinnen, sind wir voll im Geschäft. Falls das Szenario eintreten sollte, dass wir verlieren, wird es natürlich schwierig“, sagte Müller der Sport Bild.

Thomas Müller: „Spiel gegen RB Leipzig wird ein Knackpunkt“

Dass die Bayern das Zeug zur Aufholjagd haben, bewiesen sie in der vergangenen Saison. Damals hatte der FCB zur Winterpause sechs Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Am Ende stand die Meisterschaft. Gelingt es dem FC Bayern diese Saison womöglich mit Cristiano Ronaldo? Um ihn gibt es spektakuläre Wechsel-Gerüchte.

