Pressekonferenz im Live-Ticker: Ganz Deutschland gegen FC Bayern? Hansi Flick spricht über Meister-Showdown

FC Bayern gegen RB Leipzig: Es ist der Kracher um die Bundesliga-Spitze. Vor dem Topspiel spricht Hansi Flick am Freitagmittag auf der Pressekonferenz in München - wir sind an der Säbener Straße live für Sie dabei.

FC Bayern München - RB Leipzig , Sonntag, 18 Uhr

, Sonntag, 18 Uhr Hansi Flick spricht über den Bundesliga -Showdown gegen das Team von Julian Nagelsmann .

spricht über den -Showdown gegen das Team von . Verfolgen Sie die PK von der Säbener Straße am Freitag (13.30 Uhr) hier im Live-Ticker.

München - Hansi Flick hat seinen Kader des FC Bayern* schon mal ordentlich angestachelt.

„Ganz Deutschland will, dass wir diese Saison nicht Meister werden“, soll der 54-Jährige laut Bild seiner Mannschaft gesagt haben: „Aber wir müssen allen zeigen, dass der Titel nur über uns, über den FC Bayern, geht.“

Bundesliga, 21. Spieltag: FC Bayern München gegen RB Leipzig

An diesem Sonntag geht es für die Bayern in der Allianz Arena* gegen RB Leipzig (18 Uhr, hier im Live-Ticker) um die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Münchner (42 Punkte) führen die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung auf die Sachsen (41) an - eine spannende Kiste.

Die Vorzeichen sind klar: RB Leipzig hat die letzten drei Pflichtspiele nicht gewonnen, nach dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt (1:3) herrschte ordentlich Frust bei den Ostdeutschen. Ihr bayerischer Trainer Julian Nagelsmann meinte: „Wir fahren nicht nach München und singen ‚wir fahren nach Berlin‘.“

FC Bayern - RB Leipzig: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker

Die Bayern dagegen erreichten das Viertelfinale im Pokalwettbewerb, auch wenn es gegen 1899 Hoffenheim (4:3) trotz Gala-Leistung von Thomas Müller eng wurde. Verteidigt der Rekordmeister so nachlässig wie gegen die Badener, wird es gegen Leipzig schwierig.

Wie will Flick die defensiven Probleme beheben? Spielt Thiago wieder von Anfang an? Und bekommt Philippe Coutinho eine Chance? An diesem Freitag steht der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße (13.30 Uhr) zu all diesen Fragen Rede und Antwort. Wir sind live für Sie dabei.

