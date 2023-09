Nach Flick-Rauswurf: Frank Buschmann wütet gegen DFB

Von: Christoph Klaucke

Hansi Flick wurde während des Finales der Basketball-WM entlassen. Frank Buschmann kritisiert den DFB für den Zeitpunkt der Verkündung aufs Schärfste.

München – Deutschland wird Weltmeister, kurz vor dem Triumph wird der Bundestrainer entlassen – ein irres Szenario, das am Sonntagnachmittag tatsächlich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wahrgemacht wurde. Allerdings war der größte Sportverband der Welt nur für den zweiten Teil dieser konträren Ereignisse verantwortlich.

Denn für den ersten Teil stehen die deutschen Basketballer, die sensationell den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte holten. Allerdings bewies der DFB mit seiner Mitteilung der Entlassung von Hansi Flick in den letzten Sekunden des Finales ganz schlechtes Timing. Frank Buschmann ist außer sich vor Wut.

Frank Buschmann Geboren: 24. November 1964 (Alter 58 Jahre), Bottrop Position: Shooting Guard Vereine als Aktiver: Boele-Kabel Basketball, SSV Hagen, BG Hagen, TV Hohenlimburg Spitzname: Buschi

Buschmann attackiert DFB wegen Flick-Entlassung während Basketball-WM-Finale

„Ich könnte kotzen – über den Deutschen Fußball-Bund: In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sport-Deutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt“, poltert Buschmann in seinem gemeinsamen Podcast „Lauschangriff – Endlich was mit Sport“ mit Florian Schmidt-Sommerfeld.

Der DFB hat am Sonntag um 16.26 Uhr per Pressemitteilung die Entlassung des Bundestrainers Hansi Flick verkündet. Währenddessen kämpfte das DBB-Team in Manila in den Schlussminuten um die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft und war am Ende mit 83:77 gegen Serbien erfolgreich. Der Fußball klaute dem Basketball durch den Flick-Rauswurf aber ein großes Stück Aufmerksamkeit.

Frank Buschmann kritisiert den DFB für die Entlassung von Hansi Flick. © Julian Stratenschulte/dpa/wolf-sportfoto/Imago

„Natürlich kann ihnen das völlig egal sein und vielleicht ist das eine Überreaktion von mir, aber NICHTS beschreibt den Mist im deutschen Fußball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich!“, legt Buschmann, der sich als Moderator und Kommentator sowohl im Fußball als auch im Basketball einen Namen gemacht hat, den Finger in die Wunde.

„Und wenn ich dann noch weiß, dass der Medienchef des Deutschen Fußball-Bundes ein ehemaliger Journalist ist (Steffen Simon; Anm. d. Red.), dann kann ich nur sagen: Wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden? Da muss ich mich tatsächlich fragen, was ist mit euch schiefgelaufen?“, kritisiert der 58-Jährige, der einst in der 2. Basketball-Bundesliga aufgelaufen war, den Zeitpunkt der Verkündung. Angeblich hat die Bild die Flick-Entlassung durchgestochen, weshalb der DFB zum Handeln gezwungen war.

Buschmann richtet Botschaft an DFB

Buschmann will sich die Freude über den ersten WM-Titel im Basketball aber auch nicht vom DFB vermiesen lassen und richtet scharfe Worte an den Verband, der nun auf der Suche nach einem Kandidaten für die Bundestrainer-Nachfolge ist: „Aber eins habt ihr nicht verhindert, Freunde. Die Mannschaft des Jahres 2023 werden die deutschen Basketballer und der Sportler des Jahres 2023 wird Dennis Schröder, Punkt. Und das könnt ihr mit eurem Wahnsinn nicht verhindern!“ (ck)