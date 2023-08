Kane-Stimmen: Engländer verlieren ihren Kapitän an die Deutschen – und verstehen die Welt nicht mehr

Von: Sascha Mehr

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München steht kurz bevor. In England können es nicht alle verstehen, dass es den Torjäger in die Bundesliga zieht.

München/London – Dem FC Bayern ist nach langen und zähen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur der Durchbruch im Transferpoker um Harry Kane gelungen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft soll am Freitag (11. August) den Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt absolvieren und anschließend einen langfristigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern erzielt Durchbruch im Kane-Poker

In seiner englischen Heimat können zahlreiche Ex-Nationalspieler und Experten den Wechsel zum FC Bayern München nicht verstehen. „Der große Vorteil eines Wechsels zu den Bayern besteht darin, dass er garantiert Champions League spielt und jede Saison die Chance hat, diese Trophäe zu gewinnen. Es geht nicht um ihre nationalen Titel, die sie sowieso gewinnen werden und ich bin mir sicher, dass er lieber den Premier-League-Rekord als den Bundesliga-Rekord hätte“, sagte beispielsweise Liverpool-Ikone Jamie Carragher.

Zahllose englische Fans können den Wechsel ihres Three-Lions-Kapitäns nicht nachvollziehen und teilen auf Twitter ihr Unverständnis. Viele verstehen die Welt nicht mehr. So spricht ein Fan beispielsweise von einer „desaströsen Entscheidung“.

Rio Ferdinand, ehemaliger Verteidiger der englischen Nationalmannschaft und Manchester United, twitterte ebenfalls seine Meinung zum Kane-Transfer. Er widerspricht Carragher: „Du beginnst deine Karriere nicht mit der Aussage, dass du den goldenen Schuh gewinnen willst – du willst Titel für dein Team gewinnen. Du machst es nur zu persönlichen Ehren, wenn der Rekord deine einzige Option ist.“

Alan Shearer (l.) und Rio Ferdinand (r.) äußerten sich zum Kane-Wechsel. © Imago

Für Englands Fußball-Legende Michael Owen ergibt der Wechsel Kanes zum FC Bayern München keinen Sinn. „Ich weiß, dass der FC Bayern ein großer Klub ist und ich habe großem Respekt. Aber wenn ich Kane wäre, würde ich bleiben. Es ist kein großer Erfolg, eine Trophäe dort zu gewinnen. Real Madrid würde ich verstehen, oder ein, zwei Top-Klubs aus der Premier League. Der erfolgreichste Torschütze der Premier League zu werden, ist eine größere Leistung, als den Meistertitel in einem Land zu gewinnen, wo die Liga von einem Team dominiert wird“, twitterte der mittlerweile 43-Jährige.

FC Bayern: Shearer freut sich über Kane-Wechsel

Eine ganz andere Meinung hat dagegen Sturm-Ikone und BBC-Experte Gary Lineker. Der Ex-Angreifer rät Kane zu seinem Transfer. „Für ihn wäre es ein wirklich guter Wechsel, der zur richtigen Zeit kommt. Er braucht endlich ein paar Trophäen im Schrank. Harry hatte bisher unglaubliches Pech, dass ihm das in all den Jahren einfach nicht gelungen ist. Wenn es im Fußball einen garantierten Titel gibt, dann den mit Bayern in der Bundesliga“, sagte er im Gespräch mit der Sport Bild.

Alan Shearer, der den Torrekord in der Premier League hält, freut sich offenbar über einen Transfer von Kane zum FC Bayern München. Auf Twitter postete er ein Bild, das ihn selbst als Pilot neben einem Flugzeug zeigt. „Komm schon, Harry, es ist Zeit zu gehen“, schreibt der Ex-Stürmer unter das Foto. Scheint, als wolle Shearer den Konkurrenten um den Rekord höchstpersönlich nach München fliegen. (smr)