Fällt heute die Entscheidung? Wichtigster Tag im Kane-Poker steht an

Von: Florian Schimak

Es wird heiß zwischen Harry Kane und dem FC Bayern. Bahnt sich am Mittwoch eine Entscheidung an? Der Stürmer kehrt nämlich aus seinem Urlaub zurück.

München – Es könnte die Saga in diesem Sommer-Transferfenster werden: Harry Kane und der FC Bayern. Oder doch nicht?

Die Münchner sind sich bereits seit Wochen mit dem Angreifer einig. Kane soll der neue Mittelstürmer und zudem Top-Transfer des Rekordmeisters werden. Das bekannte Problem: Keiner weiß, was die Tottenham Hotspur vorhaben. Genauer gesagt Daniel Levy, der harte Hund am Verhandlungstisch der Nord-Londoner.

Tottenham Hotspur lehnt zwei Angebote des FC Bayern für Harry Kane ab

Da der Vertrag von Kane 2024 ausläuft und eine Verlängerung derzeit als ausgeschlossen gilt, müssten die Spurs ihren Top-Star eigentlich ziehen lassen, um noch einmal ordentlich Kohle zu kassieren. Allerdings wurden die ersten beiden Bayern-Offerten abgeschmettert. 70 Millionen plus Boni sowie 80 Millionen plus weitere Zahlungen sollen Levy zu wenig gewesen sein.

Die Bayern zeigen sich weiter geduldig, spielen beim Transfer-Poker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf Zeit. Am Mittwoch nun aber könnte ordentlich Bewegung in Sache kommen, denn dann kehrt Kane aus dem Urlaub zurück und wird bei den Spurs wieder ins Training einsteigen. Der neue Tottenham-Coach Ange Postecoglou kündigte bereits ein Gespräch mit seinem Captain an.

Harry Kane will die Spurs offenbar verlassen – um mit dem FC Bayern Titel zu holen?

Einen Kane-Verbleib hat man dem Australier vor dessen Unterschrift allerdings nicht zugesichert. „Bei solchen Dingen kann man nie mit Sicherheiten aufwarten“, sagte Postecoglou am Montag: „Was ich im Moment weiß, ist, dass Harry Teil dieser Mannschaft ist und sich darauf freut, zurückzukommen.“

So weit, so gut. Dass Kane sich den Spurs natürlich immens verbunden fühlt, ist keine Frage. Doch mit bald 30 Jahren weiß der Angreifer auch, dass nicht mehr viele Möglichkeiten bestehen, große Titel einzufahren. Daher strebt er in diesem Sommer eine Veränderung an.

Fällt am Mittwoch die Entscheidung? Wichtigster Tag im Kane-Poker steht an

Daher ist nicht auszuschließen, dass Kane am Mittwoch seinem Trainer mitteilt, dass er den Verein verlassen möchte. Spannend wird dann zu sehen sein, wie die Spurs darauf reagieren. Ebenfalls verzwickt: Am Freitag bricht das Team ins Trainingslager nach Australien und Südostasien auf.

Stand jetzt, wird Kane dort im Flieger sitzen. Zum einen, weil nicht davon auszugehen ist, dass sich die Spurs und der FC Bayern so zeitnah einig werden. Britischen Medien zufolge will Levy mindestens 120 Millionen für Kane – Pfund wohlgemerkt. Wohl auch für die Münchner (noch?) zu viel.

Entscheidung im Kane-Poker erst nach dem Trainingslager?

Außerdem ist Kane nicht der Typ, der einen Wechsel erzwingen wird. Womöglich wird eine Entscheidung daher erst fallen, wenn Tottenham Ende Juli wieder auf der Insel ist. Für den Hinterkopf: Am 11. August startet die neue Premier-League-Saison. Am gleichen Wochenende beginnt für den FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig die Spielzeit.

Vielleicht gehört Kane dann schon zum Kader von Thomas Tuchel und hat das weiße Tottenham-Trikot gegen das weiß-rote der Münchner getauscht. Bei dieser Transfer-Saga ist tatsächlich alles möglich … (smk)