Tuchel besuchte Bayern-Wunschstürmer Kane – auch Brazzo war wohl dabei

Von: Jannek Ringen

Harry Kane ist das Transferziel des FC Bayern München. Hasan Salihamidzic und Thomas Tuchel sollen ihn bereits in London besucht haben.

London – Bei der Stürmer-Suche fokussiert sich der FC Bayern anscheinend auf den Transfer von Harry Kane. Der Angreifer der Tottenham Hotspur soll von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister nicht abgeneigt sein. Ein Treffen mit Bayern-Coach Thomas Tuchel scheint bereits stattgefunden zu haben.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England Vertragslaufzeit: 30. Juni 2024 Marktwert: 90 Millionen Euro

Brazzo und Tuchel auf London-Trip

Vor ein paar Wochen kam heraus, dass sich Tuchel und Hasan Salihamidzic Mitte Mai auf einem Trip nach London befanden. Dort wollten sich die beiden mit potenziellen Neuzugängen über einen Wechsel zum FC Bayern unterhalten. Wie die Sport Bild berichtet, traf man sich nicht nur mit Declan Rice, den es jetzt zum FC Arsenal zieht, sondern auch mit Kane.

Während das Treffen mit Rice bereits im Juni aufgeflogen war, blieb das Treffen mit Kane länger geheim. Der Stürmer wurde bereits als Neuzugang abgeschrieben, ehe sich vor zwei Wochen die Gerüchte um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft und den FC Bayern verdichteten. Tuchel soll ihn in seinem Zuhause besucht haben, um mit ihm Gespräche zu führen.

Thomas Tuchel und Hasan Salihamidzic haben Harry Kane in London besucht. © IMAGO / PA Images; IMAGO / Sven Simon

Kane will wohl zum FC Bayern

Kane ist einer der Ausnahme-Stürmer seiner Generation und jagt derzeit den Torrekord von Alan Shearer in der Premier League. Im Alter von 29 Jahren fehlen Titel in seiner Vita noch komplett. Da es in der Zukunft schwer werden könnte Trophäen mit den Spurs zu holen, liebäugelt er mit einem Wechsel.

Das Gespräch zwischen Tuchel und dem 29-Jährigen soll sehr gut verlaufen sein und Kane gefallen wohl die Vorstellungen des Trainers. Angeblich habe der Stürmer dem Coach des FC Bayern versichert, dass er die Bereitschaft besitze, zum deutschen Meister zu wechseln.

Wie teuer wird das Gesamtpaket Kane?

Wenn der FC Bayern München Kane verpflichten möchte, dann kommt ein teures Gesamtpaket auf den Club zu. Daniel Levy von den Tottenham Hotspur gilt als extrem hart in Verhandlungen und verlangt wohl über 100 Millionen Euro von den Bayern. Derzeit bietet dieser nur 70 Millionen Euro. Tuchel durfte 2021 bereits erfahren, wie schwer es ist, mit ihm zu verhandeln, als er im Auftrag des FC Chelsea abblitzte.

Neben der hohen Ablösesumme würde auch noch das Gehalt des Stürmers hinzukommen. Bei den Spurs verdient er derzeit geschätzte zwölf Millionen Euro pro Saison. Das Gehalt dürfte in München ansteigen, da Sadio Mané beispielsweise mit einem Gehalt von 22 Millionen Euro brutto ausgestattet ist. Günstig wird der Deal auf jeden Fall nicht. (jari)