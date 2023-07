Geheimtreffen in London: FC Bayern will Kane offenbar so schnell wie möglich von Tottenham loseisen

Von: Jannek Ringen

Der Poker zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Bayern um Harry Kane geht weiter. Jetzt hat es ein geheimes Treffen in London gegeben.

London – Der FC Bayern München setzt sich seit mehreren Wochen intensiv mit der Verpflichtung von Harry Kane auseinander. Der Stürmer der Tottenham Hotspur würde anscheinend gerne zum Rekordmeister wechseln, allerdings sind die Spurs für ihre harten Verhandlungen bekannt. Deshalb sind die Verantwortlichen der Münchner nun nach London gereist.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England Verein: Tottenham Hotspur Martkwert: 90 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Harte Verhandlungen zwischen Bayern und Tottenham

Der Vertrag von Kane bei den Tottenham Hotspur läuft in einem Jahr aus und trotzdem beharrt Vereinsboss Daniel Levy auf eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich. Der 61-Jährige möchte den englischen Nationalstürmer nur ungern ziehen lassen und hofft immer noch, dass dieser seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Das erste Angebot des FC Bayern soll ein Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro umfasst haben, was deutlich unter den Forderungen der Spurs liegt. Dieses wurde prompt abgelehnt, dennoch stehen die beiden Parteien weiter in Kontakt. Besonders der FC Bayern möchte den Transfer noch diesen Sommer finalisieren.

Die Tottenham Hotspur und der FC Bayern stecken in harten Verhandlungen um Harry Kane. © IMAGO / PA Images

Geheimtreffen am Donnerstag in London

Da der FC Bayern unbedingt einen Stürmer von Weltklasse-Format benötigt, um in der kommenden Saison auch international wieder angreifen zu können, greifen die Verantwortlichen zu besonderen Mitteln. Nach tz-Informationen sind Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und technischer Direktor Marco Neppe nach London gereist.

Dort sollen die beiden im Namen des FC Bayern München mit Tottenham-Boss Daniel Levy über einen Wechsel von Harry Kane verhandelt haben. Einen Durchbruch soll es bei den Gesprächen am Donnerstag nicht gegeben haben, allerdings ist man beim FC Bayern weiterhin optimistisch, den Transfer über die Bühne zu bringen.

Kane geht mit den Spurs auf Pazifik-Tour

Da die Verhandlungen sich als schwierig herausstellen, geht Kane am heutigen Freitagabend mit den Spurs wahrscheinlich auf eine zweiwöchige Pazifik-Tour. Dort stehen Testspiele in Australien, Thailand und Singapur auf dem Plan. Der neue Tottenham-Trainer Ange Postecoglou plant weiterhin mit seinem Topstar.

Die Teilnahme an der Pazifik-Tour der Spurs ist gleichbedeutend damit, dass das Trainingslager am Tegernsee definitiv ohne Kane stattfinden wird. Sehr wahrscheinlich wird der Engländer auch auf der Asien-Tour, die am 24. Juli startet, noch nicht mit von der Partie sein. (jari)