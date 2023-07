Fortschritte im Kane-Poker? Bayern-Delegation wohl zu Geheimtreffen in London

Von: Andre Oechsner

Harry Kane möchte zu den Bayern wechseln. Jetzt könnte Bewegung in den Poker kommen. Die Bosse der Spurs und der Münchner trafen sich wohl am Donnerstag.

Update vom Freitag, 13. Juli, 21.30 Uhr: Der Wechsel von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister nimmt wohl immer konkretere Formen an. Nach Informationen der Bild trafen sich am Donnerstag insgeheim die Verantwortlichen des FC Bayern und von Kanes Klub Tottenham Hotspur in London, um weiter über einen Transfer des englischen Top-Stürmers zu verhandeln.

Ein entscheidender Schritt im Poker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft sei dabei nicht gelungen. Die Münchner Bosse seien auch aufgrund der Zusammenkunft jedoch sehr zuversichtlich im Hinblick auf einen Kauf des Ausnahmestürmers noch in diesem Sommer. Es ist nicht das erste Treffen einer Bayern-Delegation mit dem 29-Jährigen in der englischen Hauptstadt: Bereits im Mai besuchte FCB-Coach Thomas Tuchel den Angreifer in London.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre) in Walthamstow Aktueller Verein: Tottenham Hotspur Vertrag bei Tottenham bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de) 90 Millionen Euro

Erstmeldung vom Freitag, 13. Juli, 13.36 Uhr: München – Harry Kane hat derzeit Hochkonjunktur, und das nicht mal aus sportlicher Sicht. Die Wechselgerüchte um den 29-Jährigen schießen wie Pilze aus dem Boden, fast stündlich gibt es ein Update rund um Kanes Transfersituation. Eines der neuesten wird der FC Bayern mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.

PSG-Absage: Harry Kane will nur zum FC Bayern

Die Bild und Sport Bild vermelden, dass Kane kein Interesse daran hat, sich in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain zu verändern. Wenn es einen Wechsel gibt, so die Conclusio der beiden Boulevardzeitungen, dann nur zu den Bayern.

Das Portal PSGCommunity hatte zuvor berichtet, der französische Fußballdauermeister signalisiere großes Interesse an Kane, der ausgemachter Wunschspieler des neuen Trainers Luis Enrique sei. PSG soll Kane einen Fünfjahresvertrag anbieten mit einem Jahresgehalt von angeblich 16 Millionen Euro – und damit fast vier Millionen Euro mehr als aktuell bei Tottenham Hotspur.

Doch nicht zum FC Bayern? Spurs-Trainer hofft auf Verbleib von Harry Kane

Kane soll den Bayern längst seine Transferzusage gegeben haben. Die Spurs um den Chefverhandler Daniel Levy wollen ihren Ausnahmestürmer trotz seines 2024 auslaufenden Vertrags aber unter keinen Umständen ziehen lassen. Der im Norden Londons neu engagierte Trainer Ange Postecoglou hatte sich bereits für einen Kane-Verbleib ausgesprochen.

„Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins, er ist einer der besten Spieler der Welt“, sagte Postecoglou vor wenigen Tagen bei seinem ersten offiziellen Auftritt. „Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Klub erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will.“ Was die Spurs wollen, ist am Ende nicht allein ausschlaggebend. Kane scheint künftig lieber für den FC Bayern spielen zu wollen.

FC Bayern bereitet drittes Angebot für Harry Kane vor

Das wiederum bedeutet aber ebenfalls nicht, dass der Transfer auch in diesem Sommer zustande kommt. Denn Levy soll bei den laufenden Sondierungen seinem Ruf als harter Hund wieder einmal gerecht geworden sein.

Zwei bayerische Angebote haben die Spurs bereits zurückgewiesen, laut ESPN soll demnächst ein drittes folgen. Der letzte Münchner Versuch soll bei 80 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen gelegen haben. Ein Verlängerungsangebot, das Kane bei den Spurs künftig fast 25 Millionen Euro Jahresgehalt garantiert, soll der Torjäger bereits abgelehnt haben.

FC Bayern: Kommt Julián Álvarez als Kane-Platzhalter?

Es scheint so, als würde unter der magischen 100-Millionen-Grenze in der Causa Harry Kane nichts zu bewegen sein für den FC Bayern. Sollte der Deal in diesem Sommer nicht klappen, beschäftigt sich der FCB gemäß Sport Bild mit Julián Álvarez (23) von Manchester City, der als Überbrückung für die kommende Saison auf Leihbasis kommen soll. Die favorisierte Option ist aber weiterhin Kane, und zwar schon in den nächsten Wochen. (aoe)