Didi Hamann warnt FC Bayern wegen Harry Kane

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane ist beim FC Bayern. Wird an der Säbener Straße nun alles besser? Didi Hamann zweifelt und warnt vor den lauernden Gefahren.

München – Der FC Bayern hat einen neuen Hoffnungsträger. Von der Verpflichtung von Harry Kane versprechen sich die Münchner wie einst jahrelang von Robert Lewandowski Tore am Fließband. Hält der englische Nationalmannschafts-Kapitän dem Druck und den hohen Erwartungen in der bayrischen Isar-Metropole stand? Ex-Bayern-Profi und Experte Dietmar Hamann ist skeptisch, ob Kane das Sturmproblem der Bayern lösen kann.

England-Experte Didi Hamann sieht Torquote von Kane beim FC Bayern kritisch

Der 49-Jährige hält den Transfer von Harry Kane für den FC Bayern und die Liga zwar „sehr gut. International wird mehr auf die Bundesliga geschaut“, sagte Didi Hamann über den neuen Rekordeinkauf der Bayern im Interview mit der Sport Bild. Das große „Aber“ lässt jedoch nicht lange auf sich warten.

„Ob er der Heilsbringer ist, weiß ich nicht. Er kennt das Umfeld nicht, die Liga und das Land. Harry Kane hat ja eigentlich bisher seine gesamte Karriere bei Tottenham verbracht. 25 Tore in England bedeuten nicht automatisch 35 oder 40 in der Bundesliga“, warnt Hamann, der zu aktiven Zeiten für den FC Bayern und in der Premier League spielte.

Hamann warnt FC Bayern wegen Kane: „Ob er der Heilsbringer ist, weiß ich nicht“

Kane hat in der vergangenen Saison für seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur zwar 30 Ligatore erzielt – allerdings in 38 Spielen. In der Bundesliga gibt es bekanntermaßen nur 34 Spieltage. In den Jahren zuvor kam der Stürmer sogar jeweils nur auf 17, 23, 18 und 17 Saisontore.

Ob der 30-Jährige tatsächlich in die Fußstapfen des vor einem Jahr zum FC Barcelona abgewanderten Lewandowski treten kann, bleibt abzuwarten. Der Pole stellte in der Saison 2020/21 mit 41 Treffern einen Bundesliga-Rekord auf. Hamann hält das Kane-Paket des FC Bayern für überzogen, das hatte er bereits vor dem Transfer deutlich gemacht und legt nun noch einmal nach.

Zu viel Druck? Hamann sieht Kane-Paket des FC Bayern kritisch

„Ihm hängt ein riesiges finanzielles Paket auf dem Rücken. Einen Druck wie er hatte wohl noch nie ein Spieler in der Liga“, erklärt Hamann. Der FC Bayern soll für Kane dem Vernehmen nach rund 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen bezahlt haben – eine schwindelerregend hohe Summe für Bundesliga-Verhältnisse.

Der Hype um den neuen Super-Stürmer scheint keine Grenzen zu kennen. Nach dem frenetischen Empfang durch die Fans letzten Freitag ist nun ein riesiges Kane-Plakat in der Münchner Innenstadt aufgetaucht.

Hamann gibt Tor-Prognose von Kane beim FC Bayern – mit einer Einschränkung

„Trotzdem traue ich ihm 23 bis 25 Tore in der Bundesliga zu“, prognostiziert Hamann, dem die Qualitäten des erfahrenen Kane durchaus bewusst sein dürften. Dazu muss man wissen: Hamann galt in den ersten Jahren von Lewandowski beim FC Bayern als großer Kritiker des Polen, der in seiner ersten Saison nur auf 17 Tore gekommen war.

„Die Stimmung im ganzen Verein wird maßgeblich dafür sein, wie es bei ihm selbst läuft“, warnt Hamann abschließend. Harry Kanes erster Auftritt im Bayern-Trikot verlief jedenfalls nicht nach Wunsch. „Wir erwarten nicht von ihm, dass er unser Super Hero ist“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach der Supercup-Niederlage gegen Leipzig auf der Pressekonferenz: „Wir erwarten von ihm, dass er der ist, der er ist.“ (ck)