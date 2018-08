Hendrik Weydandt: Ein kostenloser Märchenprinz

Kassel. Minuten nach dem Abpfiff meldete sich sein Ex-Klub über Twitter. Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder beglückwünschte den Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zu einem Punkt beim Auswärtsauftakt in Bremen.

Und dann kommt dieser Zusatz: „Kann man im Nachhinein noch mal über die Ablöse sprechen. Henne, du Maschine. #EinSchussEinTorDerWeydandt.“ Henne, das ist Hendrik Weydandt. Der spielte in der vergangenen Saison noch für den Regionalligisten. 400 Euro verdiente er da. Vor vier Jahren lief er sogar noch in der Kreisliga für den TSV Groß Munzel auf. Jetzt erzielte der 23-Jährige in seinem ersten Bundesligaspiel nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt das 1:0 (76.) im Nordderby. Endstand: 1:1.

Weydandt äußerte sich nach seiner märchenhaften Premiere nicht. Er tat das nicht, weil er allgemein derzeit keine Interviews gibt. Vielleicht muss er erst noch für den Profifußball geschult werden. Vielleicht will er auch einfach nicht. Vielleicht weiß er aber auch nicht, was er sagen soll. Denn die vergangenen Monate dürften ihm selbst wie ein Traum vorgekommen sein. Sie zeigen aber auch, dass es sie noch gibt – diese Märchen im Fußball. Zwischen Millionenverträgen und Nachwuchsleistungszentren. Zwischen TV-Wahnsinn und glatten Aussagen.

Der Stürmer wurde in Gehrden in der Nähe von Hannover geboren. In der Jugend spielte er für die JSG Groß Munzel/Landringhausen, wechselte später in die Herrenmannschaft des TSV Groß Munzel. Ein Jahr, dann ging es weiter in die Regionalliga Nord. Egestorf/Langreder spielt in einer Staffel mit der zweiten Mannschaft von Hannover 96. Und weil Weydandt verlässlich traf, holten ihn die Niedersachsen. Für die zweite Mannschaft natürlich. Weydandt war nie professionell ausgebildet worden, kein Talent mehr.

Dann kam die Vorbereitung, und André Breitenreiter nahm den langen Angreifer mit ins Trainingslager des Bundesligisten. Und Weydandt traf und traf und traf. Er nutzte seine Chance. Er stand im Kader für das DFB-Pokalspiel gegen Karlsruhe, wurde eingewechselt und erzielte zwei Tore. Was blieb Breitenreiter also anderes übrig? Klar, Weydandt wurde auch für das erste Ligaspiel berufen.

Und in der 75. Minute wurde er für Takuma Asano eingewechselt. Sekunden später lupfte ihm Ihlas Bebou den Ball traumhaft in den Lauf. Eine Berührung mit dem Knie, dann der Abschluss – durch die Beine von Werder-Torwart Jiri Pavlenka. 1:0 für Hannover. Weil Theodor Gebre Selassie noch den Ausgleich köpfte (85.), wurde dieses Debüt kein ganz perfektes. Ein Märchen für Weydandt bleibt es aber.

Eines, das für die Hannoveraner kostenlos war. Denn eine Ablöse überwiesen sie für Weydandt nicht. Der bekommt dafür jetzt einen Profivertrag – und sicherlich etwas mehr Gehalt als die 400 Euro in der Regionalliga.