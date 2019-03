Hernandez und Pavard: Wieder eine französische Zange beim FC Bayern München

Mit Bixente Lizarazu und Willy Sagnol spielten schon einmal zwei französische Außenverteidiger beim FC Bayern München. Jetzt hat der deutsche Rekordmeister ein neues Duo aus Frankreich.

Lizarazu und Sagnol spielten von 2000 bis 2004 gemeinsam auf den defensiven Flügeln des Fußball-Bundesligisten. Mit den Franzosen gewannen die Münchner 2001 die Champions League. Lizarazu wurde mit Frankreich Welt- und Europameister. Die beiden gehörten zur Weltspitze.

Vielleicht haben sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters auch daran erinnert, als sie zuerst Benjamin Pavard für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichteten und sich anschließend um die Dienste von Lucas Hernandez bemühten. Der Transfer des Letzteren wurde am Mittwoch bestätigt. 80 Millionen Euro überweisen die Münchner für ihn an Atletico Madrid. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag über fünf Jahre und soll dem Vernehmen nach rund 13 Millionen Euro verdienen.

Zeichen an die Konkurrenz

Der Hernandez-Transfer ist ein Zeichen an die Konkurrenz. Die Münchner sind nun bereit, große Summen für Spieler zu bezahlen. Damit hielten sie sich bislang zurück. Auch Real Madrid und Manchester United sollen starkes Interesse am Franzosen gehabt haben.

Doch wer ist dieser Hernandez überhaupt? Der 23-Jährige wurde in Marseille geboren, lebte aber seit seinem fünften Lebensjahr in Spanien und durchlief bei Atletico Madrid alle Jugendmannschaften. Kurios: Obwohl Franzose sagte Hernandez einmal, dass er besser Spanisch spreche. In der Vergangenheit liebäugelte er auch mit einer Berufung in die spanische Nationalmannschaft. Dann lud ihn Didier Deschamps, Trainer der Franzosen, vor der WM im vergangenen Jahr aber plötzlich ein. Auf einmal war für Hernandez klar, dass er sich für Frankreich zerreißen werde.

Stammspieler bei der WM in Russland

In Russland war er dann überraschend Stammspieler hinten links, machte alle Partien von Beginn an und wurde mit seinem künftigen Teamkollegen Pavard am Ende Weltmeister. Bei seinem bisherigen Klub Atletico Madrid wechselte Hernandez immer wieder zwischen Innen- und Außenverteidigung.

Hernandez ist einer mit Tempo, mit Leidenschaft, der alles gibt fürs Team – aber wenig Torgefahr ausstrahlt. In 110 Spielen für Atletico Madrid gelang ihm nur ein Treffer, dazu kommen vier Vorlagen. Nicht viel.

Neben dem Platz fiel der 23-Jährige in seiner Zeit in Madrid auch mal auf. Anfang 2017 musste bei einem Streit mit seiner Freundin die Polizei eingreifen. Beide wurden zu einem Monat gemeinnütziger Arbeit verurteilt und bekamen ein sechsmonatiges Kontaktverbot. Vier Monate später heirateten sie.

Was wird aus Hummels und Boateng?

Was wird nun aus den anderen Weltmeistern? Denen von 2014. Dass Jerome Boateng und Mats Hummels beide bei den Bayern bleiben, ist mehr als unwahrscheinlich. Schließlich spielt auf der linken Seite ja sonst ein David Alaba, rechts ein Joshua Kimmich. Hernandez und Pavard sind auch Alternativen für die Zentrale. Die Münchner werden sich wohl eher von Boateng als von Hummels trennen.

Hernandez muss aber erst einmal wieder fit werden. Beim Medizincheck in München wurde eine strukturelle Verletzung am Innenband festgestellt. Er wurde direkt operiert, soll aber zu Beginn der neuen Saison einsatzbereit sein. Und Teil eines erfolgreichen französischen Duos bei den Bayern sein.

Die teuersten Einkäufe

Lucas Hernandez ist ab sofort der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München ist wenig überraschend in der Liste der teuersten zehn Einkäufe am meisten vertreten. Es gibt insgesamt nur vier Ausnahmen.