Tuchel schonungslos bei der Bayern-PK - „Mannschaft traut sich selber nicht mehr über den Weg"

Nach den letzten schwachen Ergebnissen muss der FC Bayern um die Meisterschaft zittern. Die PK vor dem Hertha-Spiel mit Thomas Tuchel zum Nachlesen.

Update, 14.07 Uhr: Wie schaut Tuchel am Freitagabend das BVB-Spiel: „Weiß ich gar nicht, ob ich das anschaue. Für uns ist klar, dass wir es jetzt nicht mehr in der Hand haben. Das Ziel muss sein, 15 Punkte zu holen. Wenn wir weiter so schwankend spielen, wird uns das nicht gelingen. Es ist nie zu spät, aber wir brauchen die Reaktion am Sonntag. Wir werden niemanden aus der Verpflichtung rauslassen“, sagt der Trainer selbstbewusst. „Für uns geht es mehr denn je nur um uns“, stellt er klar.

Update, 14.05 Uhr: Noussair Mazraoui machte seinem Ärger kürzlich Platz und beklagte sich über seine Rolle als Ersatzspieler. „Das Interview lese ich nicht, deshalb hat es keinerlei Einfluss, wie ich mit meinen Spielern umgehe. Ich will auch, dass er mehr spielt. Wenn er mehr spielt, heißt es, er ist der beste Rechtsverteidiger im Kader. Am Ende stellen sich alle selbst auf“, antwortete Tuchel. „Sich etwas zu wünschen, ist eine Sache, aber etwas dafür zu tun und das zu erzwingen, ist eine andere. Jeder muss bei Bayern München dafür sorgen, dass er am nächsten Spieltag wieder spielt.“

Thomas Tuchel spricht bei der PK über Mathys Tel: „Gibt einfachere Situationen für einen 18-Jährigen“

Update, 14.02 Uhr: Wie schätzt Tuchel die Hertha ein? „Es wird jetzt natürlich unberechenbar mit dem Trainerwechsel – ein Grund mehr, um uns auf uns zu fokussieren. Wenn es einen Vorteil aus den letzten Ergebnissen gibt, dann, dass die Situation sonnenklar ist. Auch die Haltung, die wir uns gegenüber haben müssen, wir dürfen uns nicht zu schade sein, das Spiel auf Augenhöhe anzugehen, das dann erst einmal von Minute zu Minute zu bestätigen und dann den Sieg einzufahren. Wir müssen erst liefern. Über die Ausgangslage zu philosophieren, ergibt in unserer Tabellensituation keinen Sinn.“

Update, 13.58 Uhr: Wäre Mathys Tel einer für die Startelf? „Es ist nicht das Alter. Er ist gestern erst 18 geworden, deshalb ist die Frage, ob man ihm einen Gefallen tut, wenn man ihn vorne als Heilsbringer reinstellt. Ich glaube, gerade sind andere Spieler mehr gefragt, die mehr Erfahrung haben und solche Situationen schon einmal bewältigt haben. Es gibt einfachere Situationen für einen 18-Jährigen“.

„Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, aber es ist jetzt aber auch nicht so, dass er jedes Mal bei seinen Kurzeinsätzen getroffen hat. Es muss einen kontinuierlichen und nachvollziehbaren Weg geben, wie man in die Startelf kommt“, meint Tuchel. Er wird wohl nicht direkt in der Aufstellung gegen Hertha stehen, wie Tuchel sagt. „Vielleicht widerlege ich mich selber übermorgen, aber normalerweise würde ich sagen, das ist ein Schritt zu weit.

Tuchel mit Schonungslos-Analyse: „Unsere Mannschaft traut sich selber nicht mehr über den Weg“

Update, 13.53 Uhr: „Die Mannschaft kennt meine Meinung zu diesem Spiel (Mainz, Anm.), aber es gibt in diesem Sport die Möglichkeit, es wiedergutzumachen. Wir haben in den letzten zwei Spielen total unnötig fünf Punkte angegeben nach Führungen – sehr untypisch für uns und unseren Anspruch. Da sind Ehrlichkeit und Offenheit der beste Weg, um weiterzukommen“, meint Tuchel.

Dieser gehe laut eigener Aussage sehr kritisch mit seinem Team in die Analyse. Er setzte mit den drei freien Tagen auf „Energie und Frische“, sowie eine „positive Ansprache“ und Trainingsformen, „die einem viele Erfolgserlebnisse und viele Aktionen und Handlungsmöglichkeiten“ geben. Den Grund nennt Tuchel schonungslos: „Unsere Mannschaft traut sich selber nicht mehr über den Weg, da sind wir im Moment dran.

Update, 13.50 Uhr: Wann starten Tuchel und die Vereinsspitze mit der Kaderplanung für kommende Saison? „Der Prozess beginnt nächste Woche, weil wir wieder eine ganze Woche haben. Durch die Vielzahl der Spiele und Eindrücke waren wir sehr auf den täglichen Prozess konzentriert, der Austausch läuft aber trotzdem fast täglich. Aber in das Thema an sich steigen wir nicht vor nächster Woche ein.“

Thomas Tuchel bestätigt Ausfälle bei der Bayern-PK: „Upa hat sich gestern leider verletzt“

Update, 13.46 Uhr: Wie sieht Tuchel Yann Sommer, der zuletzt Kritik einstecken musste? „Ich erlebe ihn als Top-Profi, er ist wahnsinnig nett und ein positiver Mensch. Er ist freundlich, höflich und aufgeschlossen aber auch selbstkritisch. Da brauchen wir nicht drum rumreden, bei Bayern im Tor zu stehen ist grundsätzlich nicht einfach. Weil du im Normalfall wenig zu tun bekommst, weil du trotzdem im Fokus stehst und alle erwarten, dass du alles hältst, was auf das Tor kommt“, meint Tuchel. Sommer geht mit der Kritik „so um, wie man es sich wünscht, dass jemand damit umgeht.“ Er habe weiterhin das Vertrauen, meint der Coach und meint: „Wir pushen ihn“.

Update, 13.44 Uhr: Wie bewertet Tuchel die Aktion von Hoeneß, der sich offenbar mehr einbringt. „Vielleicht sitzt er am Wochenende neben mir an der Bank, dann würde ich sagen, dass er wirklich in der ersten Reihe ist. Wenn er im Gebäude ist, kommt er aber einfach bei mir vorbei und wir tauschen uns aus, weil ihm der Verein am Herzen liegt. Deshalb möchte er Informationen, Stimmungen und Meinungen haben. Er gibt natürlich seine Meinung ab und ich wäre schlecht beraten, wenn ich nicht zuhören würde. Ich kann das nur positiv einschätzen. Ich weiß, dass man das auch anders deuten kann, ich sehe das umgekehrt. Es zeigt, dass er sich kümmert, dass es ihn berührt.“ Tuchel sieht es als „positives Zeichen, weil seine Botschaften positiv sind“.

Update, 13.41 Uhr: Der Trainer gibt ein Update zu seiner Mannschaft und muss zwei Ausfälle verkünden. „Upa hat sich gestern leider bei einer Spielform verletzt, er fällt circa zwei Wochen mit einem Faserriss aus. Leon hat eine Knieprellung, müsste aber gehen. King hat wegen einer Rückenblockade nicht trainiert, es wird aber auch gehen“, meint der Coach. Eric Maxim Choupo-Moting fällt sicher aus, wie Tuchel bestätigt.

FC Bayern: PK mit Tuchel im Live-Ticker - Coach spricht über Hoeneß-Abstecher an der Säbener Straße

Update, 13.37 Uhr: „Uli wollte seine Meinung zu dem Spiel sagen und einen guten Start in die Woche wünschen. Es war die richtige Maßnahme für uns alle, ein bisschen Abstand zu bekommen. Wir alle wünschen es uns anders, deshalb hatten wir vorgestern erst den Start in die Woche. Die Stimmung ist aber so, wie wir es uns wünschen. Die Situation its schwierig geworden, aber nicht aussichtslos. Wir sind bereit, eine Schippe draufzulegen“, führte Tuchel aus.

Update, 13.34 Uhr: Gleich zu Beginn geht es um die Begegnung mit Uli Hoeneß, der dem Trainer am Trainingsplatz einen Besuch abstattete. „Er wollte mir eigentlich nur sagen, wer am Wochenende spielt, habe ich dann auch gleich eingesehen“, startete der Coach mit einem lockeren Witz in die Presserunde. „Ich weiß, dass er mir Hallo sagen wollte. Normalerweise bin ich auch oben im Büro, aber ich wollte beim Tore schleppen mithelfen, die Stationen aufzubauen. Deshalb war ich schon auf dem Platz, er ist mir entgegengekommen und hat Hallo gesagt. Über die Inhalte werde ich aber nichts sagen.“

Update, 13.31 Uhr: Die PK startet etwas früher als geplant um kurz vor halb zwei.

Update vom 28. April, 13.15 Uhr: In einer Viertelstunde beginnt die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem wichtigen Bundesliga-Duell mit Hertha BSC. Die Hauptstädter kommen als Tabellenletzter in die Allianz Arena, doch auf die leichte Schulter sollten die Münchner den Gegner auch mit Blick auf die eigene Ausgangslage nicht.

Erstmeldung vom 28. April:

München - Am vergangenen Wochenende erlebte der FC Bayern einen weiteren Rückschlag. Nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City verloren die Münchner nach einer unterirdischen zweiten Halbzeit mit 1:3 in Mainz. Am Sonntag steht nun das nächste Bundesliga-Duell bevor, die Bayern empfangen den Tabellenletzten Hertha BSC in der Allianz Arena. Am Freitagnachmittag spricht Chefcoach Thomas Tuchel über die aktuelle Lage beim Rekordmeister.

FC Bayern: PK mit Thomas Tuchel heute live - Münchner empfangen Formschwache Hertha

Gegen den Abstiegskandidaten aus der Hauptstadt, der seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet, erhoffen sich die Bayern nun einen Befreiungsschlag. Diesen hat der Serienmeister bitter nötig, denn am letzten Wochenende verlor man nicht nur das Auswärtsspiel in Mainz, sondern auch die Tabellenführung. Borussia Dortmund liegt seitdem mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern auf Platz eins.

Im Idealfall sollte ein Dreier gegen die Hertha der Beginn einer Aufholjagd sein, denn die Bayern müssten wohl die maximale Punktzahl aus den verbleibenden fünf Partien holen und gleichzeitig auf Ausrutscher des BVB hoffen. Dieser spielt am Freitagabend um 20.30 Uhr in Bochum, zwei Tage später können die Münchner im Heimspiel um 15.30 Uhr eine Antwort geben.

Trainer Thomas Tuchel ist mit seinen Bayern auf Platz zwei abgerutscht.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute live: Tuchel nennt Ausfälle

Auf der Presserunde wird sich Tuchel wohl zur aktuellen Ausgangslage im Meisterschaftskampf äußern. Des Weiteren wird der 49-Jährige ein Update zu seinem Personal geben und mögliche Ausfälle in seiner Mannschaft nennen. Neben den beiden Langzeitverletzten Lucas Hernández und Manuel Neuer fällt Alphonso Davies, der sich in Mainz eine Muskelbündelverletzung zuzog, sicher aus. Wahrscheinlich fehlen wird auch Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting, den Kniegelenkprobleme plagen.

Möglicherweise äußert sich Tuchel bei der PK auch zum jüngsten Treffen mit Uli Hoeneß und verrät, was der Bayern-Patron wollte. Dieser tauchte am Mittwoch plötzlich an der Säbener Straße auf und nahm sich Zeit, um sich intensiv mit Tuchel zu unterhalten. (ajr)