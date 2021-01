Transfercoup bei Hertha BSC! Weltmeister steht vor Wechsel in die Hauptstadt

Angelt sich Hertha BSC etwa einen echten Weltmeister? Medienberichten zufolge soll noch heute der Medizincheck stattfinden.

Hertha BSC befindet sich weiter im Abwärtsstrudel - in den letzten fünf Spielen setzte es vier Niederlagen.

befindet sich weiter im Abwärtsstrudel - in den letzten fünf Spielen setzte es vier Niederlagen. Mittlerweile ist die „Alte Dame“ aus Berlin nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

entfernt. Für defensive Stabilität soll nun ein Weltmeister von 2014 sorgen. Er spielte zuvor erfolgreich bei Real Madrid und Juventus Turin.

München - Das wäre ein echter Transfer-Hammer! Laut kicker-Informationen steht Sami Khedira vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Der Weltmeister von 2014 soll sich bereits seit Samstag in Berlin befinden und am heutigen Sonntag den Medizincheck absolvieren.

Khedira wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zurück in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Da der 33-Jährige bei Juventus Turin zuletzt kaum mehr Berücksichtigung fand, bot sich den Berlinern die Möglichkeit auf einen Transfer. Der gebürtige Stuttgarter wechselte im Sommer 2010 zu den Königlichen nach Madrid, nachdem er 2007 mit dem VfB Stuttgart die Meisterschaft gewinnen konnte.

Khedira wechselt zu Hertha BSC: Berlin muss sich mit Abstiegssorgen befassen

In Madrid konnte er eine Meisterschaft und den Gewinn der Champions League (Saison 2013/14) feiern. Nach fünf erfolgreichen Jahren bei Real zog es Khedira 2015 nach Italien zu Juventus Turin. Mit der „Alten Dame“ holte er insgesamt fünf Meister- und Pokaltitel. Doch seitdem Andrea Pirlo als Trainer im Amt ist, spielt Khedira keine Rolle mehr in Turin.

Nach rund 13 Jahren im Ausland kehrt Khedira nun zurück nach Deutschland und soll bei der Hertha vor allem im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgen. Berlin muss sich nach 18 Spieltagen mit Abstiegssorgen befassen. Aktuell trennt die Hertha (17 Punkte) nur zwei Punkte von dem Relegationsplatz. In den letzten fünf Spielen gab es vier Niederlagen und ein Remis. Die anhaltende Krise führte unter anderem zur Entlassung von Bruno Labbadia. Mittlerweile ist Pál Dárdai Cheftrainer bei Hertha BSC. (kus)