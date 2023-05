Herz-OP bei Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth: „Es war fünf vor zwölf“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der ehemalige Bayern-Spieler Franz „Bulle“ Roth musste notoperiert werden. Durch die Blitz-OP konnte das Leben des 77-Jährigen gerettet werden.

München - Franz „Bulle“ Roth ist eine Legende beim FC Bayern München. Der mittlerweile 77-Jährige, geboren in Memmingen, wechselte 1966 von der SpVgg Kaufbeuren zum deutschen Rekordmeister und schnürte die Fußballschuhe bis 1978 für den FCB. Anschließend ging es zu Casino Salzburg.

Franz „Bulle“ Roth Geboren 27. April 1946 in Memmingen Beim FC Bayern München 1966-1978 Bundesligaspiele und -Tore 322/72

FC Bayern München: „Bulle“ Roth eine Vereinslegende

In seiner Zeit beim FC Bayern München absolvierte Roth 322 Bundesligaspiele, in denen er 72 Tore erzielte. Ganze zwölf Jahre blieb „Bulle“, wie er genannt wurde, seinem Verein treu, obwohl immer wieder Angebote aus dem Ausland lockten. „Es gab ja europaweit nichts Besseres. Warum soll man da wechseln? Es gibt immer Spieler, die für etwas mehr Geld den Verein wechseln und dann nicht glücklich werden. Hier bei Bayern wusste ich, es ist alles in Ordnung“, wird er auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Mit dem FC Bayern München wurde er dreimal Europapokalsieger der Landesmeister (1974-1976), Europapokalsieger der Pokalsieger (1967), viertmal deutscher Meister (1969, 1972, 1973, 1974), dreimal DFB-Pokalsieger (1967, 1969, 1971) und Weltpokalsieger (1976).

Franz „Bulle“ Roth (Mitte) © LakoPress/Imago

Zuletzt musste man sich aber große Sorgen um das Leben der Bayern-Legende machen. Wie Bild berichtet, drohte ihm ein Herzinfarkt und nur eine schnelle Operation am offenen Herzen verhinderte Schlimmeres. „Es war fünf vor Zwölf. Der da oben wollte mich noch nicht“, sagte Roth selbst.

FC Bayern München: Sorgen um „Bulle“ Roth

Mitte Februar war Franz Roth auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin, musste aber stoppen. „Ich spürte plötzlich ein Stechen in der Brust. Ich dachte, jetzt ist es aus“, so Roth zur Bild. Er schaffte es zu seiner Lebensgefährtin, die sich umgehend um Hilfe kümmerte. Über ihre Tochter machte sie einen Termin im Isar-Herzzentrum aus.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

„Der Doc wollte über die Blutgefäße am Handgelenk einen Herzkatheder setzen, aber er kam nicht rein und musste abbrechen. Er sagte, die Arterien sind so verstopft, da hilft nur eine Operation“, sagte Roth zur Bild. Wenige Tage später erfolgte der Eingriff. Ihm wurden drei Bypässe gesetzt, die Bayern-Legende musste elf Tage in der Klinik bleiben und anschließend zur Reha. Mittlerweile geht es ihm wieder deutlich besser. (smr)