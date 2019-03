Liveticker: Eintracht Frankfurt zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

Zwischen den beiden Spielen im Achtelfinale der Europa League gegen Inter Mailand muss Eintracht Frankfurt heute gegen Fortuna Düsseldorf ran. Wir sind live für Sie dabei!

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht muss zwischen den beiden Kracher-Spielen gegen Inter Mailand in der Europa Leagueam Montagabend in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Bei vielen Fans hatte die Ansetzung des Spiels am Montagabend für Proteste gesorgt. Die Eintracht selbst jammert aber nicht über die Ansetzung, wie fnp.de* berichtet.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: Schwierigere Aufgabe als im Hinspiel

Mit einem Sieg gegen Düsseldorf will die Eintracht weiter auf Kurs Europapokal bleiben. Es dürfte deutlich schwieriger werden in Düsseldorf, als noch beim 7:1 im Hinspiel.

Wir sind hier ab 19.30 Uhr für Sie live dabei. Anpfiff in Düsseldorf ist um 20.30 Uhr.

Alle Transfergerüchte rund um Eintracht Frankfurt finden Sie hier bei fnp.de.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.