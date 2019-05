Fragen um Pokalfinal-Termin des KSV Baunatal: Ein Knüller oder nur ein Testspiel?

Der KSV Baunatal wird das Endspiel um den Fußball-Hessenpokal gegen den SV Wehen Wiesbaden am 25. Juni um 19 Uhr im heimischen Parkstadion bestreiten.

Das Spiel findet einen Monat nach dem letzten Punktspiel statt, mitten in der Vorbereitung zur neuen Saison. Was kuriose Fragen aufwirft.

Der KSV Baunatal wird das Endspiel um den Fußball-Hessenpokal gegen den SV Wehen Wiesbaden am 25. Juni um 19 Uhr im heimischen Parkstadion bestreiten. Das ist klar, nachdem der südhessische Drittligist als Tabellendritter die Aufstiegsrelegation gegen den Zweitliga-Drittletzten – Ingolstadt oder Sandhausen – erreicht hat.

Soweit die reine Nachricht. Hinter den harten Fakten verbergen sich aber eine Fülle höchst interessanter, überraschender und kurioser Fragen und Antworten ...

Was geschieht mit dem letzten Hessenliga-Spieltag am 25. Mai?

Der kann nun wie ursprünglich geplant mit 16 der 17 Teams am 25. Mai stattfinden – obwohl am selben Tag alle anderen Länderpokal-Finals im Deutschen Fußball-Bund ausgetragen werden. Der KSV Baunatal gastiert dann bei Türkgücü Friedberg.

Aber warum findet das Hessenpokal-Endspiel nun erst einen Monat nach dem Ligaausklang statt?

Weil zuvor kein anderer Termin möglich ist, auch nicht wenige Tage nach dem 25. Mai. Wehen Wiesbaden bestreitet am 24. und 28. Mai die Relegation, danach geht das SVWW-Team auf eine lang geplante Abschlussreise.

Welche Spieler können das Finale dann mitten in der Sommerpause bestreiten?

Eine der spannendsten Fragen. Denn obwohl die Kicker bis 30. Juni bei ihren Klubs unter Vertrag stehen, wird am 25. Juni die Vorbereitung auf die nächste Saison bereits begonnen haben. Es könnten bei KSV und SVWW also noch einmal Spieler auflaufen, die längst schon bei anderen Klubs trainieren. „Das könnte ein Vorteil sein für uns“, sagt Bernd Bilsing, Abteilungsleiter Fußball der Baunataler. „Denn bei uns haben 80 Prozent der aktuellen Mannschaft schon für die nächste Saison zugesagt. Die Fluktuation könnte in Wehen Wiesbaden viel größer sein, vor allem im Fall des Aufstiegs.“ Und Trainer Tobi Nebe, der am 17. Juni die Vorbereitung beginnen wird, ergänzt: „Wir werden die eingespieltere Truppe haben.“

Im Klartext: Wird also ausgerechnet das eigentlich glanzvolle Pokalfinale zu einem Muster ohne Wert, nicht mehr als ein Testspiel noch?

Ja und Nein, sagt Bilsing. „Denn natürlich ist es sehr bitter für uns, dass wir nicht am 25. Mai spielen, wenn wir zumindest zeitweise im freien Fernsehen gezeigt würden. Das wäre fürs Image eine tolle Sache, und jeder im Verein, vor allem die Spieler, wäre total stolz darauf.“ Auch Nebe bedauert zutiefst, „dass wir nicht Teil des Tags der Amateure sein können“.

Aber: „Der Vorteil ist, dass wir dank des dritten Platzes des SVWW auf jeden Fall in der ersten Hauptrunde des DHB-Pokals stehen, das ist auch ein Glanzlicht“, erläutert Bilsing. Und: „Am 25. Juni ist im Fußball wenig los, da ist unser Spiel noch spezieller und lockt hoffentlich viele Fans an, die Lust auf Fußball haben.“ Sogar auf die Toto-Tippzettel könnte die Partie somit gelangen.

Entstehen dem KSV finanzielle Nachteile?

Nein, es fallen auch keine TV-Zahlungen aus. Und: Der Hessische Rundfunk wird am 25. Juni zumindest im Onlinestream live aus dem Parkstadion senden.

Was geschieht jetzt mit bereits verkauften Tickets?

Der Vorverkauf geht weiter in der Geschäftsstelle des KSV Baunatal (Altenritter Straße 37) und beim Stadtmarketing Baunatal. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Denn: „Nachdem wir vom Hessischen Fußball-Verband genötigt wurden, uns auf den 25. Mai und den 25. Juni als mögliche Spieltage einzustellen, haben wir beide Termine aufdrucken lassen“, erläutert Bernd Bilsing. ARCHIVFoto: A. FISCHER