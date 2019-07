Julian Nagelsmann in Kassel: Trainer-Kongress in Stadthalle und Auestadion

In Kassel findet der 62. Internationale Trainer-Kongress (ITK) statt. An drei Tagen versammeln sich fast 1000 Fußball-Coaches, um ihre Lizenz aufzufrischen und Kollegen zu treffen.

Was ist der ITK, und wer richtet ihn aus?

Der ITK findet einmal jährlich in Deutschland an wechselnden Standorten statt. In Kassel ist er zum ersten Mal. Es werden Vorträge (in der Stadthalle) und praktische Übungen (im Auestadion) für Fußball-Lehrer und A-Lizenzinhaber angeboten. Veranstalter ist der Bund deutscher Fußball-Lehrer (BDFL). Der BDFL ist ein unabhängiger, selbstständiger Berufsverband für vom DFB lizenzierte Fußball-Lehrer sowie Trainer mit einer A-Lizenz. Hauptaufgabe ist die Fortbildung der Coaches. Dazu kommt die Interessenvertretung – also die Arbeit einer Gewerkschaft für Trainer.

Warum kommen so viele Trainer zum ITK?

Fußball-Lehrer und A-Lizenzinhaber müssen innerhalb von drei Jahren 20 Lerneinheiten belegen, um ihre Lizenz aufrechtzuhalten. Das geht in Form von mehreren Veranstaltungen, wer allerdings am ITK teilnimmt, bekommt auf einen Schlag die 20 Lerneinheiten. Zudem ist der Kongress mittlerweile zu einem Netzwerktreffen der Trainer geworden.

Warum bekam Kassel den Zuschlag?

Das hängt mit einem bekannten Namen aus der Region zusammen. Manfred Schaub, ehemaliger Bürgermeister und Fußballer aus Baunatal, war Vizepräsident des BDFL, bevor er im vergangenen Jahr verstarb. Laut BDFL-Präsident Lutz Hangartner war es Schaubs Idee, den ITK nach Kassel zu holen. Oberbürgermeister Christian Geselle habe das Vorhaben unterstützt.

Welche bekannten Gesichter werden dabei sein?

Da gibt es einige. Heute wird Julian Nagelsmann – neuer Trainer von RB Leipzig – einen Vortrag zum Thema „Dynamiken beeinflussen im Bundesligaspiel“ halten. Am Mittwoch wird Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von Sky-Moderator Michael Leopold auf der Bühne interviewt. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt – unter anderem mit Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl und den Trainern Ewald Lienen, Sandro Schwarz sowie Manuel Baum.

+ Max Eberl nimmt an einer Podiumsdiskussion teil. © Peter Steffen/dpa

Aus regionaler Sicht interessant: Heute Nachmittag leitet Ex-KSV-Hessen-Coach Tobias Cramer eine praktische Einheit im Auestadion. Thema: „Rollenwechsel als wichtiges Werkzeug des Coachings im oberen Amateurbereich“. Als Demonstrations-Mannschaft dient dabei ein Nachwuchs-Team des KSV.

Werden auch Bundesliga-Trainer teilnehmen?

Nein. Nach seinem Vortrag wird Julian Nagelsmann zurück nach Leipzig fahren. Auch Schwarz ist nur am Mittwoch vor Ort. Die Bundesliga-Trainer nehmen am ITK nicht teil, weil sie in dieser Zeit mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison stecken. Für sie bietet der BDFL gesonderte Veranstaltungen an. Insgesamt hat der BDFL 5043 Mitglieder, davon sind 1025 Fußball-Lehrer.

Anekdoten:

In den Jahren sind einige kuriose Geschichten zusammengekommen. Namen wurden nicht genannt:

Vergessen: Ein Trainer hatte vergessen, seine 20 Lerneinheiten zu belegen, um die Lizenz zu verlängern. Er hatte also keine gültige, trainierte aber einen Profiverein. Die Pflichteinheiten holte der Coach nach, dessen Mittelfinger besonders bekannt ist.

Versäumt: Es gab auch einen Teilnehmer, der sich angemeldet hatte, dann lieber andere Dinge unternahm – am Ende aber dennoch sein Zertifikat abholen wollte. Blöd nur, wenn das Gesicht sehr bekannt ist und aufgefallen war, dass er nie anwesend war. Folge: Ein Zertifikat gab es nicht.

Veralbert: Wurde mal ein Schiedsrichter, der sagte, er würde niemals einen Elfmeter geben, wenn ein Spieler mit dem Rücken zum Ball diesen mit der Hand spielt. Ein Trainer daraufhin: „Dann stelle ich meine Mauer jetzt immer falschherum und lasse sie die Hände nach oben strecken.“