Heynckes: Job in München war „wahnsinnig anstrengend“ 

Jupp verabschiedet sich aus der Bundesliga

Jupp Heynckes wird am kommenden Samstag das letzte Mal auf der Trainerbank in der Allianz Arena Platz nehmen. Er will zukünftig „das Leben genießen“.