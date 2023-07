Aufatmen nach Drama um Holland-Legende: Van der Sar meldet sich mit Krankenhaus-Bild

Von: Lina Krull

Im Kroatien-Urlaub erlitt Edwin van der Sar eine Gehirnblutung. Nach Tagen des Bangens zeigt er sich nun im Krankenbett – auf der Normalstation.

Amsterdam – Nach tagelanger Ungewissheit über den Gesundheitszustand des früheren Weltklasse-Torhüters Edwin van der Sar können seine Familie, Freunde und Fans jetzt endlich aufatmen: Der 52-Jährige hat die Intensivstation verlassen und kuriert sich nach der erlittenen Hirnblutung weiter im Krankenhaus aus. Dafür meldete sich der Ex-Ajax-Geschäftsführer sogar persönlich mit einem Bild in den sozialen Netzwerken.

Edwin van der Sar Geboren: 29. Oktober 1970 (Alter 52 Jahre), Voorhout, Niederlande Vereine als Spieler: Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester United Letzte Station: Geschäftsführer Ajax Amsterdam (2016 bis 2023)

Torhüter-Legende van der Sar verlässt Intensivstation – Paarbild im Krankenhaus

Die Gehirnblutung erlitt Edwin van der Sar am 7. Juli 2023 auf der kroatischen Urlaubsinsel Hvar, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtete. Statt Entspannung nach seinem Rücktritt als Geschäftsführer bei Ajax Amsterdam wurde der ehemalige niederländische Fußball-Torhüter mit einem Rettungshubschrauber in das rund 43 Kilometer entfernte Split geflogen. Auf der Intensivstation wurde der Oranje-Rekordtorhüter anschließend weiter behandelt – und eine Woche später in die Niederlande ausgeflogen.

Lächelnd im Krankenbett neben seiner Frau Annemarie van der Sar verkündete der 52-Jährige nun in den sozialen Medien: „Ich bin froh, mitteilen zu können, dass ich nicht mehr auf der Intensivstation bin.“ Der 130-fache-Nationalspieler bedankte sich bei allen für die „tollen und unterstützenden Nachrichten“ und hoffe, „nächste Woche nach Hause zu gehen und den nächsten Schritt in meinem Genesungsprozess zu machen!“ Zuvor hatte van der Sars langjähriger Verein Ajax Amsterdam über den Gesundheitszustand seines ehemaligen Spielers und Geschäftsführers berichtet.

Familie van der Sar mit „großen Dank“ an Krankenhaus in Split

In der Mitteilung des Vereins heißt es, dass die Familie van der Sar einen „großen Dank für die großartige Fürsorge in der letzten Woche“ an das Universitätskrankenhaus Split ausspricht. Der Zustand des Geschäftsführers war zu diesem Zeitpunkt stabil und nicht lebensbedrohlich.

Seit dem 11. November 2016 war Edwin van der Sar in der Rolle des Geschäftsführers bei seinem ehemaligen Klub Ajax Amsterdam aktiv. Die vergangene Saison lief eher enttäuschend für Ajax: Der niederländische Rekordmeister gewann keinen einzigen Titel. Ende Mai 2023 reichte van der Sar schließlich seine Kündigung ein – und begründete seinen Rücktritt.

Ende Mai 2023 kündigte van der Sar bei Ajax Amsterdam. Hinter ihm liegen nun herausfordernde Wochen. © IMAGO / Pro Shots; Screenshot: Edwin van der Sar/instagram

Geschäftsführer van der Sar nach Kündigung bei Ajax Amsterdam: „Ich bin fertig“

„Nach fast elf Jahren im Vorstand bin ich fertig“, gab der Ex-Torhüter damals zu und erklärte weiter, er „habe das Bedürfnis, etwas Abstand zu gewinnen, mich auszuruhen und andere Dinge zu tun. Es fühlt sich nicht gut an, in der kommenden Zeit Entscheidungen über die Zukunft dieses wunderbaren Vereins zu treffen.“

Laut einer Meldung von transfermarkt.de machte van der Sar rund 400 Millionen Euro Transferplus während seiner Amtszeit. Auch der Wechsel von Ryan Gravenberch zum FC Bayern München ließ die Kasse klingeln. Der ist nach dem ersten Jahr beim Rekordmeister unzufrieden über die geringe Spielzeit in der vergangenen Saison. (dpa/likr)