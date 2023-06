Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern heute im Live-Ticker: Comeback von Rummenigge bestätigt

Von: Johannes Skiba, Christoph Klaucke

Beim FC Bayern steht eine richtungsweisende Aufsichtsratssitzung bevor. © Matthias Balk/dpa

Beim FC Bayern findet am Dienstag in der Allianz Arena die Aufsichtsratssitzung statt. Alle neuesten Infos im Live-Ticker.

+++ 19.43 Uhr: Die Fans des FC Bayern scheinen die Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge an seine alte Wirkungsstätte zu begrüßen. Ein User schrieb auf Twitter unter den Post des Klubs zur Berufung des 67-Jährigen in den Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters: „Eine der besten Nachrichten der letzten Zeit!“ Ein weiterer Fan fordert indes scherzhaft „Coach Jupp Heynckes“ zurück.

+++ 19.14 Uhr: Doch Karl-Heinz Rummenigge soll nicht nur bei der Kaderplanung des FC Bayern behilflich sein. Darüber hinaus soll der frühere Stürmer auch einen geeigneten Nachfolger für die Position von Hasan Salihamidzic als Sportvorstand finden. Michael Reschke könnte eine kurzfristige Lösung für den anstehenden Transfer-Sommer sein.

Uli Hoeneß weiterhin der wichtigsten Entscheidungsträger beim FC Bayern

+++ 18.43 Uhr: Mit der Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge kehrt nun wieder mehr Fußballfachkompetenz in den Aufsichtsrat des FC Bayern ein. Dem Einfluss von Uli Hoeneß wird dadurch kein Abbruch getan. Der 71-Jährige wird weiterhin die Zukunft des Vereins bestimmen und die wichtigsten Entscheidungen tätigen. Rummenigge wird indes mehr in das Tagesgeschäft eingebunden werden - besonders in Bezug auf Transfers, für die Rummenigges Netzwerk entscheidend sein kann. Außerdem soll 67-Jährige die schlechte Stimmung im Verein wieder zum Positiven wenden.

+++ 18.14 Uhr: Auch die Transferplanungen des FC Bayern für die neue Saison werden sich erst nach der Aufsichtsratssitzung wieder bewegen. Viele potenzielle Neuzugänge, wie beispielsweise der englische Nationalspieler Declan Rice von Premier-League-Klub West Ham United, standen vornehmlich mit dem freigestellten Hasan Salihamidzic in Kontakt. Welche Deals weiter verfolgt werden sollen, ist noch unklar. Auch Trainer Thomas Tuchel hat aktuell keine Planungssicherheit. Die Aufsichtsratssitzung, an der Karl-Heinz Rummenigge bereits teilnimmt, soll die Richtung vorgeben und weiteren Planungen eine Grundlage bieten.

Karl-Heinz Rummenigge offiziell in den Aufsichtsrat des FC Bayern berufen

+++ 17.45 Uhr: „Dem Aufsichtsrat danke ich für das Vertrauen und freue mich, dem FC Bayern in diesem Gremium künftig zur Seite zu stehen. Ich hatte das große Glück und die Ehre, mit diesem Club viele Erfolge zu feiern, deshalb komme ich der Bitte des Aufsichtsrats gerne nach“, sagt Karl-Heinz Rummenigge selbst zu seiner Rückkehr zum FC Bayern.

+++ 17.31 Uhr: Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern, freut sich über die Rückkehr von Rummenigge: „Wir sind glücklich, Karl-Heinz Rummenigge als Mitglied für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Er ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Clubs, jeder kennt seine Verdienste. Seine Erfahrung, seine Fachkompetenz und sein internationales Netzwerk werden uns enorm helfen, damit der FC Bayern auch in Zukunft weiter erfolgreich ist.“

+++ 17.15 Uhr: In wenigen Minuten dürfte die Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern beginnen. Die Allianz Arena ist für Fans bereits seit 16 Uhr abgesperrt. Es sind keine Besuche des FC Bayern Museums mehr möglich. Auch die beliebten Arena-Touren werden nicht mehr angeboten. Wir sind gespannt, was der Aufsichtsrat nach dem Treffen zu verkünden hat.

Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern heute im Live-Ticker: Geheimtreffen in VIP-Loge

+++ 14.22 Uhr: In wenigen Stunden beginnt in einer VIP-Loge in der Allianz Arena die Aufsichtsratssitzung des FC Bayern. Das Gremium mit Präsident Herbert Hainer und Uli Hoeneß an der Spitze wird wegweisende Zukunftsfragen klären. Eine Entscheidung ist schon vor dem Treffen gefallen, Karl-Heinz Rummenigge kehrt zurück und soll den Aufsichtsrat komplettieren.

Für Lothar Matthäus ist das Comeback der langjährigen Führungsfigur eine „großartige Nachricht. Seit zwei Jahren erkläre ich regelmäßig, dass Kalle dem Klub mehr fehlt als jeder andere“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne über den „Mann von Welt“. Hoeneß habe „den Verein erschaffen, aber Kalle hat ihn repräsentiert wie kein Zweiter“, betonte er. Rummenigge soll vor allem Netzwerk in Transferangelegenheiten ausspielen.

Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern heute im Live-Ticker: Allianz Arena abgesperrt

Erstmeldung vom 30. Mai, 11.49 Uhr: München – Nach der Last-Minute-Meisterschaft des FC Bayern ist vor der Aufsichtsratssitzung. Am Dienstag werden in der Allianz Arena die Weichen für die Zukunft gestellt. Die wichtigsten Personalentscheidungen sind bereits vor der Sitzung gefallen.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

FC Bayern stellt Weichen für Zukunft: Kahn und Salihamidzic bereits entlassen

Nur wenige Minuten nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison in Köln und dem elften Meistertitel in Folge gab der FC Bayern die Entlassungen des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und von Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekannt. Während die Entlassung von Brazzo „einvernehmlich“ folgte, gab es um Kahn viel Wirbel – sogar von einem Ausraster war die Rede.

Mit dem ehemaligen Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen steht der Kahn-Nachfolger als CEO bereits fest. Ein Brazzo-Nachfolger wird noch gesucht, zuletzt gab es nach tz-Informationen Gedankenspiele um Michael Reschke, der als 3-Monatslösung aushelfen könnte. Der Aufsichtsrat sollte turnusmäßig zum Abschluss der Saison eigentlich schon am 22. Mai tagen, aufgrund des engen Meisterkampfs wurde das Treffen jedoch auf den 30. Mai verschoben.

Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern heute im Live-Ticker: Allianz Arena zugesperrt

Dann sollte es auch die Zukunft von Kahn und Salihamidzic gehen, dem ist der FC Bayern nun bereits zuvorgekommen. Der achtköpfige Aufsichtsrat trifft sich am frühen Abend, voraussichtlich um 17.30 Uhr, in einer Loge der Allianz Arena und berät sich nach dem Bericht des Vorstands. Darum wird der Münchner Fußballtempel an diesem Tag bereits um 16 Uhr geschlossen, danach sind keine Besuche des FC Bayern Museums mehr möglich. Auch die beliebten Arena-Touren werden dann nicht mehr angeboten.

Neben Präsident Herbert Hainer gehören auch Bayern-Ikone und Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der ehemalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber, Dieter Mayer (1. Vizepräsident des Vereins), Werner Zedelius (Allianz), Thorsten Langheim (Telekom), Markus Duesmann (Audi) sowie Jan Heinemann (Adidas) dem Gremium an.

Karl-Heinz Rummenigge vor Rückkehr: Ex-Boss wird für Aufsichtsrat vorgeschlagen

Der FCB-Aufsichtsrat, der eigentlich aus neun Personen besteht – ein Posten ist nach dem Ausscheiden von Michael Diederich aktuell jedoch nicht besetzt – ist eine wichtige Instanz, vor allem bezüglich größerer sportlicher Entscheidungen der Münchener. Das gilt nicht nur für das absolute Führungspersonal des Klubs, der Aufsichtsrat muss beispielsweise auch allen Transfers über 20 Millionen Euro zustimmen. Den freien Platz soll Karl-Heinz Rummenigge einnehmen, um insbesondere nach den Entlassungen von Kahn und Salihamidzic mehr Fußballexpertise einzubringen.

„Wir werden auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen“, sagte Aufsichtsratschef Hainer. Der 71-jährige Hoeneß führte den Verein lange gemeinsam mit Rummenigge, der fast zwei Jahrzehnte Vorstandsvorsitzender war. In seine Amtszeit fielen etwa die Triple-Gewinne 2013 und 2020. Vor zwei Jahren räumte Rummenigge seinen Posten vorzeitig für Nachfolger Kahn.

Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern heute im Live-Ticker: Transferpläne besprochen

„Karl-Heinz Rummenigge hat unheimliche Verdienste für diesen Club. Er hat einen unheimlich großen Fußball-Sachverstand. Den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Deswegen habe ich mit dem Karl-Heinz auch in den letzten Tagen intensiv gesprochen“, bestätigte Hainer das Rummenigge-Comeback. In Sachen Transfers soll auch Trainer Thomas Tuchel verstärkt eingebunden werden, dem von Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann ein baldiger Abgang nachgesagt wurde. In unserem Live-Ticker zur Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern am Dienstag, den 30. Mai, versorgen wir Sie mit allen neuesten Entwicklungen. (ck)