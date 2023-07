Torhüter-Frage beim FC Bayern: Auch Bundesliga-Keeper offenbar auf der Liste

Von: Jannek Ringen

Beim FC Bayern München schaut man sich derzeit nach einer neuen Nummer zwei um. Dabei wirft der Rekordmeister offenbar auch ein Auge auf ein Bundesliga-Urgestein.

München – Der deutsche Meister FC Bayern München befindet sich derzeit in Verhandlungen mit diversen Spielern. Nachdem mit Kim Min-Jae ein Zugang für die Verteidigung gefunden wurde, sucht man neben einem Stürmer auch noch eine neue Nummer zwei, die Manuel Neuer am ersten Spieltag womöglich ersetzen muss. Neben Optionen auf dem internationalen Markt könnten die Bayern auch in Deutschland fündig werden.

Oliver Baumann Geboren: 02. Juni 1990 (Alter 33 Jahre), Breisach am Rhein bisherige Vereine: SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim Marktwert: 4 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Sommer beim FC Bayern vor Abgang, Neuer fraglich

Nach der schlechten Weltmeisterschaft in Katar brach sich Neuer auf einem privaten Skiausflug das Bein und arbeitet derzeit hart an seinem Comeback. Allerdings könnte sich dieses verschieben, da der Bundesligastart in Bremen möglicherweise zu früh für den 37-Jährigen kommt. Auch hinter seinem Vertreter Yann Sommer steht ein Fragezeichen.

Der Schweizer kam im vergangenen Winter für neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach und sollte den verletzten Neuer ersetzen. Er hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, allerdings scheint er in der kommenden Saison nur Nummer zwei hinter dem Bayern-Kapitän zu sein. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 mit der Schweiz ist dies für ihn keine Option und er steht kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand.

Oliver Baumann ist ein Kandidat beim FC Bayern. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Wiedervereinigung von Baumann und Rechner?

Aufgrund der Ungewissheit rund um das Neuer-Comeback und eines möglichen Abgangs von Sommer sondieren die Verantwortlichen derzeit den Transfermarkt nach einer neuen Nummer zwei. Zuletzt wurde Georgiens Nationaltorhüter Giorgi Mamardashvilli beim FC Bayern gehandelt. Nach Informationen des Kicker beobachtet der Rekordmeister die Situation von Oliver Baumann.

Der 33-Jährige spielt seit neun Jahren für die TSG Hoffenheim und gilt als konstanter und besonnener Rückhalt. Beim FC Bayern München würde er auf seinen langjährigen Torwarttrainer Michael Rechner, der im Frühjahr zum FC Bayern gewechselt war, treffen. Es scheint so, als wenn der Torhüter der TSG derzeit über seinen weiteren Karriereweg nachdenken muss.

Baumann hat mehrere Optionen

Der Vertrag von Baumann bei der TSG Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2024, allerdings bieten sich dem Torhüter bereits in diesem Sommer interessante Optionen. Neben der Option, zum deutschen Rekordmeister zu wechseln, könnte im Spätherbst seiner Karriere auch noch ein Auslands-Engagement auf ihn zukommen. Der OGC Nizza und der FC Sevilla haben sich nach dem Schlussmann erkundigt.

Konkrete Gespräche hat es nach Informationen des Kicker noch nicht gegeben. Auch ein neuer Vertrag bei der TSG scheint eine Option zu sein. Baumann ist in der Region tief verwurzelt und hat dort ein Haus gebaut. Zudem möchte er auch im hohen Alter noch auf hohem Niveau spielen. Beim FC Bayern müsste er sich hinter Manuel Neuer anstellen. (jari)