HSV an Nationalspieler von Bayer Leverkusen interessiert?

Ulreich-Nachfolger gesucht

+ © Uwe Kraft/imago images Bayer Leverkusens Torhüter Lennart Grill soll im Visier vom Hamburger SV sein. © Uwe Kraft/imago images

Sven Ulreich hat den HSV verlassen. Wer beerbt den einstigen Schlussmann der Hamburger? Ersatz ist mit Daniel Heuer Fernandes da. Oder kommt ein neuer Mann?

Hamburg – Der HSV muss seine Torhüterposition neu besetzen. Sven Ulreich hat den Verein verlassen*, ein Ersatz muss her. Dieser könnte aus den eigenen Reihen vom Hamburger SV* kommen. Gemeint ist in diesem Fall der letztjährige zweite Keeper Daniel Heuer Fernandes. Ihm könnte jedoch externe Konkurrenz drohen. Angeblich soll HSV-Sportvorstand Jonas Boldt an Lennart Grill interessiert sein*.

Der Torhüter von Bayer Leverkusen spielt in seinem Verein nur die zweite Geige. Lennart Grill ist zudem Keeper bei der deutschen U21, kam bei der zurückliegenden Europameisterschaft der Junioren jedoch nicht zum Einsatz. Perspektivisch könnte sich eine Ausleihe zum Hamburger SV anbieten. Hier könnte Grill Spielpraxis sammeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Doch gibt es noch einen weiteren, jungen Torhüter, der Boldts Interesse geweckt haben soll. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.