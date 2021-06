HSV: Fehlende Perspektive – muss Xavier Amaechi Hamburg verlassen?

Ausleihe geplant

+ © Christian Charisius/dpa/dpa-Pool/picture alliance Der eine ist schon weg, der andere soll folgen: Gideon Jung (rechts) hat seinen Vertrag beim HSV aufgelöst, Xavier Amaechi (links) soll verliehen werden. © Christian Charisius/dpa/dpa-Pool/picture alliance

Er war schon weg, jetzt ist er wieder da – aber eine Zukunft beim HSV hat Xavier Amaechi nicht. Der Engländer soll wieder an einen anderen Club verliehen werden.

Hamburg – Für Talente ist der Hamburger SV ein gutes Pflaster. Bestes Beispiel: Josha Vagnoman und auch Amadou Onana haben in der vergangenen Saison beim Club aus der Zweiten Bundesliga so sehr überzeugt, dass sich andere Vereine für die Youngster des Traditionsvereins interessieren. Beide Spieler sind beim HSV Verkaufskandidaten*, weil sie aufgrund ihres Könnens und ihrer Qualität Geld in die klamme Kasse des Hamburger SV spülen würden.

Selbiges benötigt der Verein aus der Stadt von Alster und Elbe, um auf dem Transfermarkt größere Sprünge machen zu können. Ansonsten muss der neue Trainer Tim Walter weitere Spieler aus dem Nachwuchs einbauen. Einige Talente hat Walter dabei bereits im Blick*. Einer, der zwar talentiert ist, aber dennoch keine große Rolle im HSV-Kader der kommenden Saison spielen wird, ist derweil Xavier Amaechi.

Der Engländer, der gerade von seiner Ausleihe an den Karlsruher SC zurückgekehrt ist, hat keine Perspektive in der Hansestadt. Er soll ein weiteres Mal ausgeliehen werden*, wie 24hamburg.de berichtet. Auch das Ziel für die erneute Leihe des 20-Jährigen scheint demnach bereits klar zu sein. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.