HSV: Fünf Spieler auf der Kippe – sortiert Trainer Tim Walter mächtig aus?

Streichliste

+ © Laci Perenyi/imago HSV-Trainer Tim Walter hat in seinem Team Spieler, die nicht zum Zuge kommen. Werden sie zu Wechselkandidaten? © Laci Perenyi/imago

Die Personalplanung beim HSV ist in vollem Gange. Es sollen noch Zugänge kommen. Aber es gibt auch Spieler, die unter Trainer Tim Walter kaum Chancen haben.

Hamburg – Die Saison hat bereits begonnen, doch der Kader des Hamburger SV ist noch nicht komplett. Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel befinden sich nach wie vor noch mitten in der Personalplanung. Hier und da gilt es für die Hamburger Verantwortlichen, in der Mannschaft von Trainer Tim Walter noch nachzujustieren. Damit am Ende der Aufstieg herausspringt – auch wenn dies zumindest für die Fans nicht das oberste Ziel* in der neuen Spielzeit ist.

Offen ist bei den Hanseaten immer noch, mit welchem Spieler die „Macher“ aus dem Volksparkstadion die Torwart-Position besetzen. Dort wird noch nach einem weiteren Spieler gefahndet, wobei sich das Anforderungsprofil inzwischen verändert hat*.

Auch auf der Seite der Abgänge kann sich noch etwas tun: Insgesamt fünf Profis sind mit ihrer aktuellen Situation zum Teil alles andere als zufrieden. Sie haben unter Trainer Tim Walter eher wenig Chancen. Welche fünf Spieler auf der Streichliste des HSV-Coaches stehen*, lesen Sie auf 24hamburg.de. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.