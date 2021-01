HSV: Corona zwingt Finanzchef Wettstein zu weiteren Sparmaßnahmen

Dem HSV ergeht‘s nicht anders als anderen Clubs. Auch beim Zweitligisten sorgt Corona dafür, dass gespart werden muss – die Aufgabe von Finanzboss Frank Wettstein.

Hamburg – Als hätte der Hamburger SV, der sportlich in der Zweiten Liga gut dasteht und von der Bundesliga-Rückkehr träumen darf, nicht schon genug Sorgen abseits des Feldes. Da gibt‘s zum einen neue Ermittlungen im Fall Jatta. Dann sind sich Präsident Marcell Jansen und sein Stellvertreter Thomas Schulz nicht mehr grün, was zu eine veritablen Machtkampf im Gremium führt. In dessen Zuge gerät auch die Rolle von Investor Klaus-Michael Kühne* einmal mehr in den Mittelpunkt.

Mitten in diesem Streit schießt als nächstes dann Jansens zweiter Vizepräsident Moritz Schaefer verbale Pfeile in die Richtung des Aufsichtsrats*, in dem nach seiner Auffassung offenbar einige Mitglieder nicht die Kompetenzen haben, dem HSV als Mitglied des Gremiums in irgendeiner Art und Weise helfen zu können. Und dann gibt‘s zu allem Überfluss ja auch noch die Corona-Krise, die dem Verein finanziell zusetzt. Finanzchef Frank Wettstein ist jedenfalls gezwungen, den Verein wieder einmal auf links zu drehen, um zu schauen, wo es noch Einsparpotenzial gibt*. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks