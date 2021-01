HSV: Droht der Abgang von Top-Torjäger Terodde?

Bis dato lautete die Sprachregelung, dass Simon Teroddes Vertrag beim HSV sich im Aufstiegsfall verlängert. Dem ist wohl mitnichten so. Der Zweitligist muss warten...

Hamburg – In der Zweiten Bundesliga läuft es für den Hamburger SV gut. Zumindest, was die Platzierung des „Dinos“ aus der Hansestadt angeht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune spielt bisweilen zwar mehr schlecht als recht, mischt aber dennoch im Rennen um den Aufstieg mit. Nachdem bekannt wurde, dass es neuerliche Untersuchungen um die Identität von HSV-Kicker Bakery Jatta* gibt, gibt es jetzt einen weiteren Nebenschauplatz.

Denn: Dem HSV droht möglicherweise im Sommer der Abgang seines Top-Torjägers. Der Vertrag von Simon Terodde, der im Juni 2021 ausläuft, sollte sich eigentlich im Falle einer HSV-Rückkehr in die Bundesliga automatisch verlängern. Diese Klausel aber gibt es offenbar in Teroddes Vertrag allerdings gar nicht*. Der HSV muss also in Gespräche mit dem Stürmer einsteigen, wenn man ihn halten will. Diese sind zwischen dem Spieler und dem Verein für das Frühjahr geplant. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks