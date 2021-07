HSV: Inzidenzwert über 35 – hat es mögliche Folgen für das Dresden-Spiel?

Zweite Bundesliga

+ © Gregor Fischer/dpa Die Profis des HSV beim Training vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden, dass am Sonntag, 1. August 2021, stattfinden soll. © Gregor Fischer/dpa

Die Inzidenz in Hamburg liegt bei über 35. Eigentlich bedeutet das Übertreffen des Schwellenwertes Konsequenzen. Treffen diese auch das HSV-Spiel gegen Dresden?

Hamburg – Am Sonntag, 1. August 2021, trifft der Hamburger SV am zweiten Spieltag der noch jungen Saison in der Zweiten Bundesliga auf Werder Bremen. Das Spiel findet im Volksparkstadion, der Heimspielstätte des HSV, statt. Erstmals seit März 2020 dürfen wieder Zuschauer bei einem HSV-Spiel in der Zweiten Liga dabei sein.

Zunächst war es geplant, nur Hamburgerinnen und Hamburger ins Stadion zu lassen. Diese Idee wurde dann jedoch wieder verworfen. Jetzt dürfen auch Nicht-Hamburger ein – trotzdem kritisiert HSV-Sportvorstand Jonas Boldt die Stadt Hamburg für ihr Handeln*. Kommt es von den Stadtoberen vielleicht sogar noch dicker für den HSV? In Hamburg liegt die Inzidenz bei über 35, oberhalb dieses Schwellenwerts drohen härtere Maßnahmen.

Ob dies auch in Hamburg und beim HSV gilt und damit Konsequenzen für das Dresden-Spiel hat, verrät 24hamburg.de.