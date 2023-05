Platzsturm: HSV jubelt bei dramatischem Saisonfinale zu früh – und muss in die Relegation gegen Stuttgart

Von: Steffen Maas

Teilen

Der Hamburger SV gewinnt 1:0 in Sandhausen und jubelt schon. Doch weil Konkurrent Heidenheim spät zweimal trifft, geht es für den HSV in der Relegation um den Aufstieg.

Sandhausen – Das wird eine lange Rückfahrt nach Hamburg: Der Hamburger SV hat im dramatischen Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga den direkten Aufstieg knapp verpasst. Die Hanseaten gewannen am letzten Spieltag beim schon zuvor als Drittliga-Absteiger feststehenden SV Sandhausen mit 1:0 (1:0). Der 1. FC Heidenheim steigt aber durch ein 3:2 (0:0) im Parallelspiel beim SSV Jahn Regensburg erstmals in die Bundesliga auf. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Darmstadt darf Heidenheim sogar die Meisterschaft feiern. Der HSV muss als Dritter erneut in die Relegation und trifft in dieser auf den VfB Stuttgart.

Verein: Hamburger SV Liga: 2. Bundesliga Relegationsgegner: VfB Stuttgart Relegationsdatum: Donnerstag, 1. Juni 2023, und Montag, 5. Juni 2023

Jean-Luc Dompé (3. Minute) erzielte am Sonntag das entscheidende Tor für die Hamburger. Der Großteil der 12.320 Zuschauer in Sandhausen hielt es mit dem HSV, sorgte das ganze Spiel über für eine prickelnde Atmosphäre und läutete mit dem Abpfiff die Party ein. Die kam aber zu früh. Heidenheim spielte noch – und drehte mit zwei späten Toren die Partie in Regensburg.

Hamburger SV gegen SV Sandhausen: Viele Chancen, aber Aufgabe mit 1:0-Sieg erfüllt

Dompé sorgte mit einem Volleytreffer unter die Latte für den Traumstart aus Sicht der Gäste, die daraufhin zunächst die klar bessere Mannschaft waren. Robert Glatzel (21.), Sebastian Schonlau (28.) und Sonny Kittel (45.+2) versäumten es allerdings, nachzulegen. Stattdessen hätte Janik Bachmann wie aus dem Nichts fast den Ausgleich erzielt (34.).

Da war HSV-Trainer Tim Walter noch zum Jubeln zumute. © H. Langer/Imago

Vier Minuten nach der Pause traf Hamburgs Moritz Heyer den Pfosten. Nachdem sich der zwischenzeitliche Heidenheimer Rückstand herumgesprochen hatte, stellte der HSV seine Offensivbemühungen weitgehend ein. Kurz vor Schluss verpasste Glatzel noch das 2:0.

Ruinierte Aufstiegsparty des HSV: Heidenheim trifft spät doppelt und steigt direkt auf – HSV gegen Stuttgart in der Relegation

Geholfen hätte auch das nichts: Denn während die HSV-Anhänger in Sandhausen den Rasen stürmten, um den vermeintlichen direkten Aufstieg zu feiern, rannte Konkurrent Heidenheim in Regensburg in einer insgesamt 15-minütigen Nachspielzeit verzweifelt an. Mit Erfolg. Ein verwandelter Foulelfmeter in der 93. Minute brachte den Ausgleich – und für die Heidenheimer die Hoffnung auf den direkten Aufstieg zurück. Schließlich krönte Tim Kleindienst das Comeback seiner Mannschaft mit dem 3:2-Siegtreffer in der 99. Minute.

Achterbahnfahrt der Gefühle: Schockierte Gesichter und leere Blicke bei HSV-Anhängern nach der späten Gewissheit, dass es in die Relegation geht. © H. Langer/Imago

Das war dann auch endlich zu den HSV-Fans in Sandhausen vorgedrungen – schockierte Gesichter, vor Verzweiflung auf dem Rasen kniende Personen. Schnell aufrappeln müssen sich neben den Anhängern vor allem Trainer Tim Walter und die Spieler des Hamburger SV: Am Donnerstag, 1. Juni 2023, geht es zum Hinspiel der Relegation nach Baden-Württemberg zum VfB Stuttgart. Am Montag, 5. Juni 2023, steigt das entscheidende Rückspiel dann im Volksparkstadion. (Mit Material der dpa)