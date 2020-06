Hamburger SV gegen Holstein Kiel JETZT im Live-Ticker: Drei Tore und VAR-Chaos! Völlig wilde Partie in Hamburg

Der HSV kämpft weiter um den Aufstieg. Soll das so bleiben, ist ein Sieg gegen Holstein Kiel Pflicht. Zuletzt war dafür aber eine große Portion „Dusel“ nötig.

. Das Team von Dieter Hecking ist zum Siegen verdammt, um auf Tuchfühlung zum VfB Stuttgart zu bleiben.

Holstein Kiel könnte dem Nordrivalen ein Bein im Aufstiegsrennen stellen.

Hamburger SV: Pollersbeck - Vagnoman, van Drongelen, Letschert, Leibold - Fein - Kinsombi, Hunt - Kittel, Jatta - Pohjanpalo Bank: Heuer Fernandes, Gyamerah, Dudziak, Beyer, Hinterseer, Amaechi, Schaub, Harnik, Jung Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Reese, Özcan, Mühling, Iyoha - Lee Bank: Reimann, Seo, Schmidt, Dehm, Lauberbach, Atanga, Baku, Porath, Sander Tore: 0:1 Mühling (9.), 1:1 Hunt (21.), 2:1 Pohjanpalo (23.) Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Halbzeit-Fazit: Irre Partie im Hamburger Volksparkstadion. Erst der frühe Schock für den HSV, dann die Wende mit dem Doppelschlag nach 20 Minuten. Wir freuen uns schon auf die zweite Hälfte!

2. Liga: HSV - Holstein Kiel JETZT im Live-Ticker - Völlig wilde Partie in Hamburg!

45.+2 Minute: Da wäre es fast noch einmal eng geworden! Aber Hunt zeigt seine neuen Defensivqualitäten und blockt Özcan in aussichtsreicher Position. Dann pfeift Dankert zur Halbzeit!

Das schmeckt und so kann's weitergehen!

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt‘s im Volksparkstadion...

44. Minute: Kurz vor der Pause nochmal die Chance für die Störche. Allerdings verpassen nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld alle Kiel-Angreifer und am Ende kann der HSV klären.

40. Minute: Der junge Vagnoman macht auf der rechten Seite ordentlich Betrieb und bringt van den Bergh mit seiner Schnelligkeit immer wieder in Bedrängnis. Bislang aber hat es noch keine Folgen für die Kieler.

34. Minute: Es bleibt weiterhin unterhaltsam hier, weil Kiel nun wieder am Drücker ist. Wir legen uns mal fest: Wir sehen hier heute noch mindestens ein Tor.

30. Minute: Wow! Was für eine erste halbe Stunde im Hamburg. Erst der frühe Schock, dann der Doppelschlag. Wirklich eine unterhaltsame Partie am Montagabend.

23. Minute: TOOOOOOOOOR! Was ist denn hier los? Auf der einen Seite hat Kiel die Chance zum 2:1, doch dann schlägt der HSV zu! Weiter Ball auf Leibold, der im Fallen querlegt und Pohjanpalo drückte den Ball über die Linie! Wahnsinn! 15. Vorlage von Leibold übrigens.

Weiter so

21. Minute: TOOOOOOOOOR! Aaron Hunt bleibt cool und verlädt Gelios - Ausgleich für den HSV! Allerdings war das vermeintliche Foul an Kittel und der anschließende Pfiff schon eine schmeichelhafte Entscheidung...

20. Minute: Und jetzt gibt‘s Elfmeter! Und zwar für den HSV!

2. Liga: HSV - Holstein Kiel JETZT im Live-Ticker - Irrer Auftakt im Hamburg!

17. Minute: Und das Tor zählt nicht! Jatta stand bei van Drongelens Kopfball im Abseits. Allerdings wird auf den Bildern deutlich, dass er die Sicht von Gelios nicht wirklich behinderte. Aber gut, Bastian Dankert nimmt das Ding zurück.

16. Minute: TOOOOOOOOOOR! Ausgleich für den HSV! Rick van Drongelen steht nach einer Ecke am kurzen Pfosten, wo er sich super durchsetzt und die Kugel ins lange Eck nickt. Erste Saisontor für den Innenverteidiger. Allerdings wird das Tor gerade noch gecheckt..

12. Minute: Früher Schock hier, den der HSV nun erstmal verarbeiten muss. Die Gäste lassen sich nun etwas mehr zurückfallen und wollen auf Konter setzen. Bitterer hätte der Auftakt für die Gastgeber nicht laufen können.

9. Minute: TOOOOOOOOOR! 1:0 für Holstein Kiel. Schlimmer Ballverlust von Jatta, die Gäste schalten über Özcan schnell um. Mühling bekommt die Kugel 18 Meter vor dem Tor und nimmt Maß. Pollersbeck streckt sich, aber hat keine Chance gegen den tollen Schuss ins rechts Eck.

3. Minute: Verhaltener Auftakt hier in Hamburg. Der HSV versucht die Spielkontrolle zu übernehmen, die Gäste wollen schnell umschalten und wirken in den ersten Minuten etwas aggressiver.

1. Minute: Der Ball im Hamburger Volksparkstadion rollt!

2. Liga: HSV - Holstein Kiel im Live-Ticker Hamburger fast schon zum Siegen verdammt

Update vom 8. Juni, 20.19 Uhr: Tolle Geste vor dem Spiel! Alle Spieler gehen am Mittelkreis auf die Knie und wollen so ein Zeichen gegen den Rassismus setzten!

Update vom 8. Juni, 20.19 Uhr: „Es war eine Millimeter-Entscheidung“, erklärt HSV-Coach Dieter Hecking bei Sky nun, warum Julian Pollersbeck heute wieder zwischen den Pfosten steht.

Update vom 8. Juni, 20.16 Uhr: Für einen ist es ein ganz brisantes Spiel: David Kinsombi. Der Mittelfeldspieler schoss vor zwei Jahren noch im Holstein-Trikot den HSV ab und wechselte dann an die Elbe.

+ Der Hamburger SV will gegen Holstein Kiel drei Punkte. © dpa / Stuart Franklin Dort war er im vergangenen halben Jahr fast komplett raus, ehe er am vergangenen Wochenende seinen ersten Doppelpack im Hamburger Trikot - und der brachte auch gleich den Dreier gegen Wegen Wiesbaden.

Update vom 8. Juni: 20.06 Uhr: Der HSV geht als leichter Favorit ins Spiel, auch wenn es bei den Rothosen aktuell auch nicht so überragend läuft. Allerdings hat auch Holstein Kiel aus den letzten sieben Spielen auch nur ein Sieg geholt - den allerdings gegen den VfB Stuttgart.

2. Liga: HSV - Holstein Kiel im Live-Ticker - Aufstellung ist raus! Hecking überrascht

Update vom 8. Juni, 19.56 Uhr: In gut einer halben Stunde geht‘s los, dann rollt der Ball im Hamburger Volksparkstadion*, wo einst auch der FC Bayern* wohl seine verrückteste Meisterschaft feierte. Schalke-Fans werde weniger gerne daran zurückdenken.

Von diesen goldenen Zeiten ist der Hamburger SV* aber gefühlt Lichtjahre entfernt. Mit einem Sieg heute gegen Holstein Kiel, gegen die man übrigens bislang in drei Partien in der 2. Liga noch nie gewinnen konnte, würde man den Vorsprung auf Heidenheim (Platz 4) auf vier Punkte ausbauen.

Update vom 8. Juni, 19.27 Uhr: Die Aufstellung des HSV ist da! Und damit ist auch die wichtigste Frage für die Hamburger Fans geklärt: Julian Pollersback steht wieder im Kasten der Rothosen.

Hier die Aufstellung des HSV im Stenogram: Pollersbeck - Vagnoman, van Drongelen, Letschert, Leibold - Kinsombi, Fein - Kittel, Hunt, Jatta - Pohjanpalo

HSV - Holstein Kiel im Live-Ticker: Hamburg muss nachlegen - Hecking unter Druck

Update vom 8. Juni, 15.35 Uhr: Ex-HSV-Spieler Horst Hrubesch lobt Holstein Kiel und erwartet eine schwere Aufgabe für die Hamburger. „Das wird eine richtig schöne harte Nuss gegen Kiel. Da musst du an die Grenze gehen.“

Tatsächlich ist Kiel eine Art Angstgegner für den HSV: Drei der letzten vier Spiele konnten die Störche für sich entscheiden.

+ Der HSV jubelt nach „Duselsieg“ © dpa-Bildfunk So wird der HSV vermutlich auflaufen: Pollersbeck – Vagnoman, Letschert, Jung, Leibold – Fein – Kinsombi, Hunt – Jatta, Pohjanpalo, Kittel

Erstmeldung vom 6. Juni, 10.52 Uhr:

Hamburg - Mit dem Ausdruck „Duselsieg“ ist der knappe 3:2-Erfolg des HSV gegen Wehen Wiesbaden perfekt umschrieben. Das Team von Dieter Hecking gewann am vergangenen Sonntag in bester FC-Bayern*-Manier und darf weiter vom Aufstieg in die Bundesliga* träumen. Mit Holstein Kiel wartet jedoch ein harter Brocken am 30. Spieltag. Dreimal traf der HSV bisher in der 2. Liga auf den Nordrivalen - einen Sieg gab es dabei aber noch nicht zu bejubeln.

HSV gegen Kiel im Live-Ticker: Darf Hamburg weiter von der Bundesliga träumen?

Der Erfolg gegen Wehen Wiesbaden war gleichzeitig auch der erste Dreier nach der Corona-Pause* (in vier Spielen) für die Rothosen. Dem Team von Dieter Hecking scheint in der Endphase der Saison ein wenig die Luft auszugehen. Dementsprechend könnte der Trainer des HSV die ein oder andere frische Kraft in die Startelf beordern. Ein Kandidat: Gideon Jung. Der 25-Jährige ist nach Hüftproblemen zurück im Mannschaftstraining.

Warm-up für Körper und Geist Wieder mit im Mannschaftstraining dabei sind heute Gideon #Jung und Jan #Gyamerah. Willkommen zurück, Jungs! #nurderHSV #Training pic.twitter.com/Dz2cDbIdav — Hamburger SV (@HSV) June 4, 2020

Große Brisanz verspricht auch die Torwart-Frage. Die bisherige Nummer eins Daniel Heuer Fernandes hatte es gegen Wehen Wiesbaden nicht einmal in den Kader geschafft. „Wenn man merkt, dass der Torhüter müde vom Kopf her und nicht so da ist, wie man sich das wünscht, ist das keine außergewöhnliche Maßnahme“, so Hecking nach der Partie. Zwischen den Pfosten fand sich stattdessen überraschend Julian Pollersbeck nach über einem Jahr ohne Einsatz wieder. Und der zuletzt Verschmähte konnte mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam machen. Bleibt Pollersbeck weiter im Tor? Vieles deutet darauf hin.

HSV gegen Kiel im Live-Ticker: Hamburger wollen Aufstiegschancen wahren

Die Gäste aus Kiel haben nur noch theoretische Chancen auf den Bundesliga*-Aufstieg. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellen-Dritten, den Hamburger SV. Schon länger zeigt die Formkurve nach unten. Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen gelangen den Störchen, zuletzt gab es zwei knappe 2:1-Niederlagen innerhalb von drei Tagen (in Bochum und gegen Bielefeld). Entsprechend bedient zeigte sich Kiels Trainer Ole Werner: „Das kotzt uns alle an.“

Ob die Kieler sich dieses Mal besser anstellen? Oder ob der HSV wieder auf die nötige Portion „Dusel“ hoffen kann? Anpfiff am Montagabend im leeren Volksparkstadion ist um 20:30 Uhr.

