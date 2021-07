HSV-Profis machen Werbung fürs Impfen

#ÄrmelHoch

+ © Gregor Fischer/dpa Die Profis des HSV. © Gregor Fischer/dpa

Die Corona-Pandemie betrifft auch den Profi-Fußball. Deshalb machen die Kicker des HSV jetzt Werbung für die Corona-Impfung im Kampf gegen die Pandemie.

Hamburg – Der Kampf gegen die Corona-Pandemie geht uns alle an. Das Virus unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich, Nationalitäten oder Alter. Das Virus greift uns alle an und beeinflusst unser Leben. Auch das von Profisportlern. So war auch die Saison der Zweiten Bundesliga wegen Corona bereits unterbrochen, fast eine komplette Saison mussten Spieler ohne ihre Fans auflaufen und Gehaltseinbußen hinnehmen.

Deshalb setzen die Spieler des HSV am kommenden Spieltag ein Zeichen – für die Corona-Impfung. Wie genau die Aktion #ÄrmelHoch gegen Dresden abläuft, lesen Sie hier. Das Spiel gegen Dynamo wird auch das erste Spiel seit Monaten sein, bei dem mehr als 10.000 Fans im Volksparkstadion live dabei sein dürfen. Das Spiel ist mittlerweile ausverkauft.