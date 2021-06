HSV: Stürmer-Suche – wird Lasogga der Terodde-Nachfolger?

Angreifer schaut noch immer auf Ex-Club

+ © dpa Jubelt Pierre-Michel Lasogga bald wieder für den HSV? © dpa

Bekommt der HSV einen besonderen Nachfolger für Simon Terodde? Pierre-Michel Lasogga schwärmt in höchsten Tönen vom Ex-Club. Geht da was in Sachen Wechsel?

Hamburg – Da Szenario ist bereits seit geraumer Zeit bekannt: Simon Terodde verlässt den Hamburger SV. Der Stürmer spielt in der nächsten Saison in der Zweiten Bundesliga für den HSV-Konkurrenten FC Schalke 04, der aus der Ersten Bundesliga abgestiegen ist. Seitdem sucht der HSV in Person von Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel händeringend nach einem Angreifer, der in der kommenden Spielzeit die Rolle von Terodde einnimmt.

Die Ausbeute des HSV dabei: null! Noch haben Boldt und Mutzel keinen adäquaten Ersatz gefunden. Die Suche soll den HSV sogar bis nach Russland* führen. Einen anderen Kandidaten, Philipp Hofmann aus Karlsruhe, will der neue HSV-Trainer Tim Walter derweil nicht*. Bahnt sich nun stattdessen eine große Rückkehr an?

Pierre-Michel Lasogga (aktuell in Katar unter Vertrag) spricht jedenfalls davon, gerne wieder in Europa Fußball spielen zu wollen*, wie 24hamburg.de berichtet. Der Stürmer schwärmt dabei in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Verein. Wird Lasogga im Volkspark wirklich zum Thema? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.