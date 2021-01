Trainingszoff beim HSV: Rick van Drongelen und Bobby Wood gehen aufeinander los

Was war denn da los? Im Training des Hamburger SV sind van Drongelen und Wood einander an den Kragen gegangen. Und dabei sollte die Stimmung beim HSV eigentlich super sein.

Hamburg – Unschöne Szenen beim Training des Hamburger SV im Volksparkstadion. Innenverteidiger Rick van Drongelen und Bobby Wood lieferten sich auf dem Trainingsplatz eine handfeste Auseinandersetzung*. Genauer gesagt gingen sich die beiden Streithähne an die Gurgel. Los ging der Streit während eines Kreisspiels. Irgendetwas scheint die beiden aneinander so richtig aufgeregt zu haben. Kurzerhand verfingen sich die beiden HSV-Profis in einer Rangelei. Ihre Mannschaftskollegen mussten schlichtend dazwischengehen. Trainer Daniel Thioune verfolgte die Szene übrigens völlig ruhig aus ein paar Metern Entfernung. Sauer auf die beiden Streitmacher war er hinterher aber nicht. Vielmehr würde die Situation zeigen, dass auch die Reservisten beim HSV feurig bei der Sache sind.

In der Tat zeigt die Aktion, dass beide Spieler eine Menge Dampf unterm Kessel haben. Und das ist wohl auch notwendig, wenn sich die beiden wieder etwas näher an die erste Mannschaft des HSV herankämpfen wollen. Rick van Drongelen ist immer noch dabei, seinen Trainingsrückstand nach dem Kreuzbandriss wieder aufzuholen und muss auf dem Weg in die Startelf an Toni Leistner oder Hamburgs neuer Abwehrmaschine Stephan Ambrosius* vorbei. Bobby Wood ist indes nur Ersatzstürmer und kommt so schnell sicher auch nicht am Hamburger Sturmwunder Simon Terodde vorbei. Immerhin hat dieser in der laufenden Saison schon 17 Tore für die Rothosen geschossen. Das Bobby Wood den Verein verlassen wird, steht schon fest. Im Sommer wechselt er in die USA. Eigentlich wollte er sogar schon im Winter abhauen. Gut möglich also, dass bei dem Trainingsstreit zwischen ihm und van Drongelen auch ein wenig Frust mit dabei war. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks