HSV-Transfers: Geht Klaus Gjasula? Einen Interessenten gibt‘s schon

Wechselgerücht

+ © Michael Schwarz/imago images Bei HSV-Spieler Klaus Gjasula stehen die Zeichen auf Abschied. © Michael Schwarz/imago images

Richtig glücklich ist Klaus Gjasula bislang beim HSV nicht geworden. Endet seine Zeit in Hamburg jetzt vorzeitig? Ein HSV-Ligakonkurrent will ihn verpflichten.

Hamburg – In der Hansestadt Hamburg wird noch viel Wasser in der Elbe hin und her fließen, bis das Transferfenster am 31. August 2021 schließt Und bis dahin hat der Hamburger SV dementsprechend noch jede Menge Zeit, dem Kader seines neuen Trainers Tim Walter den letzten Feinschliff zu verpassen. Denn noch gibt es einige Fragezeichen im Team des Vereins aus dem Volksparkstadion.

Eine davon: Mit welcher Besetzung geht der HSV auf der Torwartposition ab 1. September 2021 in den restlichen Verlauf der Saison? Erst hat sich dafür das Anforderungsprofil geändert*, jetzt bringt die Torwartdiskussion Stress zwischen Trainer Tim Walter und Sportdirektor Michael Mutzel*.

Eine Spieler, der vermutlich nicht mehr da sein wird, wenn ein neuer Keeper kommt, ist im defensiven Mittelfeld des HSV zuhause – und hat da bislang wenig überzeugt. Klaus Gjasula steht beim Hamburger SV trotz laufendem Vertrag vor dem Aus.