HSV-Transfers: Steht Verpflichtung von Torwart Lennart Grill bevor?

Lervkusen will ihn verleihen

+ © Uwe Kraft/imago images Bayer Leverkusens Torhüter Lennart Grill soll im Visier vom Hamburger SV stehen. © Uwe Kraft/imago images

Die Suche läuft noch immer: Der HSV möchte noch einen Torwart holen. Bei Lennart Grill von Bayer Leverkusen haben sich die Karten für den HSV verbessert.

Hamburg/Leverkusen – Sven Ulreich ist weg. Das ist bereits bekannt. Ebenso, dass der Torhüter in der kommenden Saison wieder im Kader des FC Bayern München statt in dem des Hamburger SV steht. Der Schlussmann hat seinen Vertrag in Hamburg bereits Anfang Juni aufgelöst. Aktuell überlegt der neue Trainer Tim Walter beim HSV noch, ob der die bisherige Nummer zwei, Daniel Heuer-Fernandes, zum Stammkeeper für die nächste Spielzeit macht*.

Egal wie diese Überlegungen des HSV-Coaches am Ende ausfallen: Der Verein wird mit der berühmten an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit noch einen weiteren Torhüter für seinen Kader verpflichten. Zuletzt gab es ein HSV-Transfergerücht um den norwegischen Nationalkeeper Örjan Nyland*. Zudem haben die Hamburger auch weiterhin Interesse an Lennart Grill. Beim Keeper von Bayer Leverkusen habe sich die Lage und die Ausgangsposition des HSV verändert*, berichtet 24hamburg.de. Steht ein Transfer des U21-Nationalspielers jetzt bereits kurz bevor? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.