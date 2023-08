HSV verpasst Sprung auf Platz eins - Club rettet Remis

Der Hamburger SV hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst und musste sich am Sonntag beim Karlsruher SC mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Düsseldorf - Damit liegt der Aufstiegsaspirant, für den Laszlo Benes mit einem Freistoß (61. Minute) und Robert Glatzel (65.) trafen, nach zwei Spieltagen auf Rang drei. Der KSC kam durch Fabian Schleusener (14.) und Budu Zivzivadze (90.+5) zu den beiden Toren.

Tabellenführer ist Hansa Rostock (6. Punkte) nach dem in der 13. Minute der Nachspielzeit gesicherten 2:1-Erfolg beim Neuling SV Elversberg. Holstein Kiel eroberte den zweiten Platz mit dem 2:1-Sieg gegen SpVgg Greuther Fürth.

Den ersten Saisonsieg schaffte der 1. FC Magdeburg mit dem 2:1 gegen Eintracht Braunschweig. Der 1. FC Nürnberg verhinderte einen kompletten Fehlstart und rettete beim 2:2 gegen Hannover 96 wenigstens noch einen Punkt. Für Hannover traf ausgerechnet der ehemalige Nürnberger Cedric Teuchert, der zwei Foulelfmeter verwandeln konnte. Youngster Can Yilmaz Uzun erzielte beide Treffer für die Gastgeber. dpa