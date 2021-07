HSV: Wurde David Kinsombi gegen Schalke 04 zum Rassismus-Opfer?

Am 1. Spieltag

+ © Uwe Kraft/imago images HSV-Spieler David Kinsombi soll beim Spiel gegen Schalke 04 rassistisch beleidigt worden sein. © Uwe Kraft/imago images

Der HSV- Saisonauftakt ist mit dem 3:1 gegen Schalke geglückt. Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack: Es soll im Spiel rassistische Beleidigungen gegeben haben.

Hamburg – Der sportliche Erfolg ist auf Seiten des Hamburger SV. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter hat am ersten Spieltag der Zweiten Bundesliga ihr Match gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Die entscheidenden Treffer beim Spiel in der Veltins-Arena fielen spät, aber sie fielen – und der HSV konnte die drei Punkte mit auf den Heimweg nehmen. Die Freude über den „Dreier“ im Ruhrgebiet wird allerdings in einem gewissen Maße dennoch getrübt.

Nachdem schon in der vergangenen Saison der damalige Trainer Daniel Thioune über seine negativen Erfahrungen in Sachen Rassismus* berichtet hat und Abwehrspieler Jan Gyamerah erst vor kurzem von seinen Rassismus-Erlebnissen und den Konsequenzen daraus* erzählte, soll es beim Spiel gegen den FC Schalke 04 einen neuen Rassismus-Fall um einen Spieler des Hamburger SV* gegeben haben, wie 24hamburg.de berichtet.