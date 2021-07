HSV-Youngster verletzt: Muss Vagnoman auf Olypmia verzichten?

Muskelfaserriss

Er hat mit Deutschland 2021 die U21-EM gewonnen. Als nächstes will HSV-Spieler Josha Vagnoman zu Olympia nach Tokio. Doch das Ziel gerät mächtig ins Wanken.

Hamburg – Für Josha Vagnoman war es die schöne Krönung einer nicht optimal gelaufenen Saison: Mit der U21-Nationalmannschaft von Deutschland ist der 20-Jährige nach dem Ende der Saison in der Zweiten Bundesliga unter Trainer Stefan Kuntz Europameister geworden. Und das, nachdem er zuvor mit dem Hamburger SV in der Zweiten Liga wieder einmal den Bundesliga-Aufstieg verspielt hat.

Apropos Hamburg: Ob Vagnoman in der kommenden Saison noch für den HSV spielen wird, ist offen. Zwei Vereine aus der englischen Premier League* baggern an ihm. Allerdings sind Josha Vagnoman und seinem Vater Karaboue, der bei Wechseln mitredet, die beiden Vereine nicht ganz so genehm. Vagnoman soll dem Vernehmen nach doch lieber in Deutschland bleiben wollen. Vielleicht sogar beim HSV, wenn sich kein entsprechender Abnehmer findet*.

Dass er auch weiterhin in der Hansestadt spielen wird, ist denkbar. Dann, wenn Vagnoman wirklich nicht an Olympia teilnehmen kann. Um die Teilnahme bangt der 20-Jährige gerade*, wie 24hamburg.de berichtet. Sollte Vagnoman tatsächlich nicht beim olympischen Fußballturnier in Tokio ran können, könnte er sich auch nicht für mögliche neue Interessenten empfehlen.