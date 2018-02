Hummels mit Medien-Kritik: "Wir werden uns mit Nichtssagendem abfinden müssen"

Mats Hummels bringt kritische Töne an.

Weltmeister Mats Hummels ist fest davon überzeugt, dass Fußball-Profis in Zukunft noch unkritischer in ihren Aussagen werden. Dabei bemängelte er vor allem eins.

München - "Wer kritische Themen anspricht, löst gleich einen Skandal aus. Allerweltzitate werden zu großen Zeilen gemacht. Durch diese Entwicklung wird es in Zukunft inhaltlich viel weniger von den Spielern geben, wir werden uns alle mit viel Nichtssagendem abfinden müssen. Wie in der NBA", sagte Hummels in einem Interview mit dem Sportmagazin Socrates.

Er finde es schade, "dass mittlerweile sehr normale Sachen nicht mehr gesagt werden können, ohne dass sie vielleicht als Hochmut oder Arroganz ausgelegt werden", fügte der 29-Jährige von Bayern München an.

Das könnte Sie auch interessieren: Youngster im Visier - Erweitert der FC Bayern seine French Connection?

Man müsse sich nur die Interviews in der NBA anschauen, "die sogar in der Kabine geführt werden. Das mögen ein paar Fans cool finden, aber ich habe das Gefühl: In keinem einzigen Interview wird von einem der Spieler oder der Trainer wirklich gesagt, woran beispielsweise eine Niederlage gelegen hat. Das sind alles nur hohle Phrasen", sagte Hummels.

Hummels will sich nicht ändern

Im Fußball laufe es, so der Nationalspieler, "leider in eine ähnliche Richtung, weil die meisten Spieler keine Lust haben, in negative Schlagzeilen zu geraten". Es bedürfe deshalb schon Mut, sich inhaltlich stark zu äußern, sagte Hummels. Die Hemmschwelle, öffentlich etwas zu sagen, sinke daher nicht: "Im Gegenteil, sie steigt."

Lesen Sie zudem auch: Robben nach Sieg über Besiktas - „Wenn ich sagen würde, was ich denke...“

Hummels selbst gilt als kritischer Geist. Das soll auch so bleiben. Es wäre für ihn "manchmal wahrscheinlich leichter, wenn ich mich Floskeln bedienen oder mit Plattitüden antworten würde. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass man den Leuten Fußball erklären oder ihnen zumindest ein bisschen aufzeigen kann, was hinter den Kulissen passiert - ohne dabei Vertraulichkeiten zu brechen. Dafür handele ich mir auch immer mal wieder Ärger ein, aber das nehme ich in Kauf".

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sid