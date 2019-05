Casillas verlässt nach Herzinfarkt Krankenhaus: „Ich weiß nicht, was in Zukunft sein wird"

Eine Meldung aus Porto schockte alle: Torhüter Iker Casillas erlitt während des Trainings beim FC Porto einen Herzinfarkt. So geht es ihm mittlerweile.

Update vom 6. Mai 2019: Der frühere spanische Fußball-Nationaltorwart Iker Casillas (37) hat fünf Tage nach seinem Herzinfarkt das Krankenhaus in Porto verlassen. "Ich werde mich ein paar Wochen oder ein paar Monate ausruhen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft sein wird", sagte der Keeper des portugiesischen Spitzenklubs FC Porto am Montag vor der Universitätsklinik der Stadt. "Man muss dankbar sein, weil ich sehr viel Glück gehabt habe."

Casillas hatte am vergangenen Mittwoch im Training seines Teams eine Herzattacke erlitten. Kurze Zeit danach gab der frühere Welt- und Europameister nach einem Eingriff im Krankenhaus über die Sozialen Medien aber bereits Entwarnung.

Iker Casillas nach Herzinfarkt: So geht es dem Keeper mittlerweile

Update vom 3. Mai 2019: Nach seinem Herzinfarkt befindet sich Spaniens früherer Fußball-Nationaltorwart Iker Casillas weiter auf dem Weg der Besserung. "Es geht ihm gut, und sein Zustand verbessert sich immer mehr. Er befolgt die ärztlichen Anweisungen. Es ist geplant, dass er am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden kann", sagte seine Frau Sara Carbonero nach einem Besuch beim Schlussmann des portugiesischen Spitzenklubs FC Porto in der Universitätsklinik der Stadt. Ein Zeitfenster für die Rückkehr des 37-Jährigen auf den Platz nannte Carbonero nicht.

Nach Herzinfarkt meldet sich Iker Casillas aus der Klinik - Arzt macht besorgniserregende Aussage

Update vom 2. Mai 2019: Der spanische Fußball-Torwart Iker Casillas vom FC Porto hatte bei seinem Herzinfarkt offenbar Glück im Unglück. Es sei positiv gewesen, dass das Problem am Mittwoch beim Training des portugiesischen Teams aufgetreten sei, erklärte Clubarzt Nélson Puga am späten Mittwochabend im Vereins-TV-Sender „Porto Canal“. Auf dem Trainingsgelände habe man sich schnell um den 37-Jährigen kümmern können. „Zum Glück konnte eine schnelle Diagnose erstellt werden, und auch alles weitere ist sehr gut gelaufen“, erklärte der Arzt.

Casillas wurde in einem Krankenhaus in Porto einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen, der Keeper bekam einen so genannten Stent eingepflanzt. Er werde keine Folgen davontragen, betonte der Arzt. Es sei aber noch zu früh, um über die sportliche Zukunft des Weltmeisters von 2010 zu spekulieren. „Ihm (Casillas) geht es jetzt gut, sein Zustand ist stabil. Er zeigt wieder den Humor, der ihn charakterisiert, ist ruhig und in Begleitung von Angehörigen“, sagte Puga. Casillas wird vermutlich mindestens bis Samstag im CUF-Krankenhaus in Porto bleiben.

News vom 1. Mai 2019: „Großer Schreck“ - Nach Herzinfarkt meldet sich Torwart-Legende Casillas aus der Klinik

Update 22.30 Uhr: Die Sportwelt atmet auf! Torwart-Legende Iker Casillas meldete sich am Abend über Twitter aus dem Krankenhaus - wenige Stunden nach seinem Herzinfarkt. Auf seinem Twitter-Kanal postete er ein Foto von sich im Klinikbett. Er lächelt in die Kamera und schaut den Umständen entsprechend gut und entspannt aus. Dazu schreibt er an seine Fans: „Alles unter Kontrolle hier. Ein großer Schreck, aber alles intakt. Vielen Dank an alle für die Nachrichten und die Liebe.“

Nach seinem Herzinfarkt im Training des FC Porto wurde der Torhüter sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der Verein beruhigte ebenfalls die Anhänger und teilte mit, dass Casillas nicht mehr in Lebensgefahr sei. Ihm gehe es gut, er sei stabil und das Herzproblem sei gelöst.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. Mai 2019

Erstmeldung: Torwart-Legende erleidet Herzinfarkt - Sportwelt in Sorge

München - Große Sorge um Iker Casillas! Mehreren Medienberichten zufolge erlitt der Torhüter des FC Porto während des Trainings einen Herzinfarkt und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort soll sich der ehemalige Torwart von Real Madrid einer Operation unterzogen haben.

Laut dem portugiesischen TV-Sender TVI soll es dem Keeper jedoch den Umständen entsprechend gut gehen und sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Das soll der Verein dem Sender gegenüber bestätigt haben.

Nach Herzinfarkt von Iker Casillas: So reagiert die Sportwelt auf die Schocknachricht

Der FC Chelsea reagierte als einer der ersten Vereine und schickte Genesungswünsche nach Porto.

Get well soon, @IkerCasillas. All of us at Chelsea wish you a full and speedy recovery. pic.twitter.com/I1rHtTaxxx — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2019

Bayern-Spieler Jerome Boateng tat es dem Londoner Klub gleich.

Hope you get well soon @IkerCasillas — Jerome Boateng (@JB17Official) May 1, 2019

Weitere Vereine und Spieler wünschten ebenfalls eine schnelle Genesung.

Sending our best wishes for a speedy recovery to Iker Casillas https://t.co/w9uXkgaiDT — Manchester City (@ManCity) May 1, 2019

Sending lots of love from Rome @IkerCasillas ❤️ pic.twitter.com/rxSySRVF4t — AS Roma English (@ASRomaEN) May 1, 2019

Shocked reading the reports. Hope you are ok my friend @IkerCasillas pic.twitter.com/NrHjjEwzUi — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) May 1, 2019

Casillas erleidet Herzinfarkt: Im letzten Ligaspiel stand er noch im Tor

Am vergangenen Freitag stand Casillas noch beim Ligaspiel gegen FC Rio Ave im Tor - das Spiel endete 2:2. In dieser Spielzeit wird der 37-Jährige jedoch keine Partie mehr für den FC Porto absolvieren. Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Real Madrid, wechselte der Spanier 2015 nach Portugal zum FC Porto. Casillas gewann in seiner Karriere bereits dreimal die Champions League und darf sich zudem Weltmeister und Europameister nennen.

