In Deutschland boomt es leiser: Zuschauerrekorde beim Frauenfußball in Spanien und Italien 

Der nächste Rekord: Die Torhüterin von Juventus, Laura Giuliani, feiert mit ihren Teamkolleginnen und dem Maskottchen den 1:0-Sieg gegen Florenz vor 39 027 Zuschauern. Damit wurde nach dem Weltrekord in Madrid auch in Italien eine Bestmarke im Frauenfußball geknackt. Foto: Marco BERTORELLO/AFP

Nachdem in Spanien und Italien zwei Zuschauerrekorde beim Frauenfußball aufgestellt wurden, erklärt Ex-Nationalspielerin Martina Müller aus Kaufungen, warum der Boom in Deutschland weniger zu spüren ist.

Gerade einmal zehn Tage ist es her, dass ein Frauenfußballspiel in Spanien für Aufsehen sorgte. Zum Duell zwischen Athletico Madrid und dem FC Barcelona kamen 60 739 Zuschauer ins Estadio Metropolitano. So viele Menschen haben sich noch nie zuvor ein Liga-Spiel im Frauenfußball angesehen – Die spanische Liga stellt einen neuen Weltrekord auf.

+ Stammt aus Kaufungen: Martina Müller spielte bis 2015 beim VfL Wolfsburg. Foto: Gerd Krause

Und es dauert nur eine Woche, da geht es gleich weiter: Auch in Italien knacken die Fußballerinnen die nationale Bestmarke. 39 027 Menschen verfolgen das Spiel Juventus gegen Florenz. Mit Freikarten an Schulen und viel Werbung im Vorfeld haben die südeuropäischen Vereine die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Aber reicht das für einen derartigen Boom? Was ist los im Frauenfußball zweieinhalb Monate vor dem Start der WM in Frankreich? Wir haben mit Martina Müller aus Kaufungen gesprochen. Die 38-Jährige ist ehemalige Nationalspielerin und holte mit dem VfL Wolfsburg über zehn Jahre zahlreiche Titel und spielt derzeit in der Landesliga in Niedersachsen für den STV Holzland.

„Der Boom um den Frauenfußball ist auch in Deutschland nicht verpufft“, erklärt die ehemalige Bundesligaspielerin. Er sei verhaltener, irgendwie leiser als in anderen Ländern – und das habe gute Gründe. „Wir sind hier mit einer großen Dichte an verschiedenen Sportarten verwöhnt“, sagt Müller. Ob Fußball, Handball, Leichtathletik – das Angebot an attraktiven Wettbewerben, in denen deutsche Sportler eine bedeutsame Rolle spielen, sei riesig. Vieles werde zudem regelmäßig im Fernsehen übertragen. „Außerdem hat ein deutsches Publikum in der Regel eine andere Mentalität als ein italienisches oder spanisches“, erklärt Müller. „Wir Deutschen gehen einfach nicht so aus uns heraus.“

Hinzu komme, dass sowohl Frauenfußballspiele als auch Spiele der deutschen Männer-Nationalmannschaft zunehmend eine Anlaufstelle für Familien mit Kindern seien. „Im Stadion sitzen nicht mehr nur die Anpeitscher, die Ultras“, sagt die Fußballerin. Das wirke sich natürlich auf die Stimmung aus. „Ab und an habe ich mir schon gewünscht, dass wieder ein bisschen mehr Leidenschaft von den Rängen kommt“, räumt die 38-Jährige ein. Nichtsdestotrotz sei nach wie vor auch in Deutschland zu spüren, dass Frauenfußball beliebt sei. „Vor allem unser Triple – der Sieg der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League 2013 – hat unter unseren VfL-Fans eine Art Boom ausgelöst“, sagt Müller. Das sei nicht schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. „Ich habe vorher auch schon vor nur 150 Zuschauern gespielt.“

Mittlerweile sehen sich im Durchschnitt rund 1700 Zuschauer ein Frauen-Duell des Tabellenführers VfL Wolfsburg an. Zum Vergleich: Ein Spiel der Wolfsburger Männer besuchen durchschnittlich etwa 25 000 Menschen. Selbst der KSV Hessen, der in der Hessenliga kickt, zählt nur etwas weniger Zuschauer (etwa 1500) als die Tabellenführerinnen in der Bundesliga.

Im heutigen Champions-League-Rückspiel gegen Lyon wird der VfL eine Rekordzahl wie 60 000 nicht annähernd knacken. Der Sitzplatzbereich ist aber bereits vollständig ausverkauft. Immerhin.