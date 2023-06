FC Bayern gratuliert Oliver Kahn zum Geburtstag – Fans reagieren mit Sarkasmus

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Oliver Kahn feiert am 15. Juni seinen 54. Geburtstag. Trotz der Trennung vor wenigen Wochen gratuliert der FC Bayern München.

München – Der „Titan“ wird 54, der FC Bayern gratuliert. Auf Twitter und Instagram postete der deutsche Rekordmeister am Donnerstag (15. Juni) zwei Fotos von Oliver Kahn und schreibt dazu: „Alles Gute zum Geburtstag, Oliver Kahn.“ Anders als bei Kingsley Coman vor wenigen Tagen markierten die Münchner allerdings nicht den Account Kahns.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (Alter 54 Jahre), Karlsruhe Als Spieler aktiv: Karlsruher SC (1987-1994), FC Bayern München (1994-2008) Position als Spieler: Torwart Als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern aktiv: Juli 2021 bis Mai 2023

FC Bayern München: Trennung von Kahn erst wenige Wochen her

Die Gratulation könnte man aufgrund der Verdienste des langjährigen Torwarts und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden für eine Selbstverständlichkeit halten, sind angesichts der kürzlich erfolgten Trennung jedoch erwähnenswert.

Nur wenige Augenblicke nach dem packenden Saisonfinale am 34. Spieltag, das der FC Bayern aufgrund eines 2:2 von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 als Meister beendete, machten Berichte über das Aus von Kahn und dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Runde. Die Bestätigung des Klubs folgte eine knappe Stunde nach Abpfiff, Kahns Nachfolge trat Jan-Christian Dreesen an.

Der FC Bayern München hat seinem ehemaligen CEO Oliver Kahn zum Geburtstag gratuliert. © IMAGO/Michael Taeger

FC Bayern München: Hainer stimmt versöhnliche Töne an

Die Trennung von Kahn erfolgte aber wohl alles andere als geräuschlos. Im Nachhinein kursierten Berichte, wonach der Ex-CEO seine Freistellung durchaus aufgebracht zur Kenntnis genommen haben soll. Während er selbst auf Twitter von einem „ruhigen und sachlichen Gespräch“ schrieb, bezeichnete Präsident Herbert Hainer dieses als „emotional“ und Ehrenpräsident Uli Hoeneß als „nicht angenehm“.

Allzu viel böses Blut scheint zwischen dem FCB und dem Ex-Nationalkeeper allerdings nicht mehr zu fließen. „Ich habe letzte Woche mit Oliver Kahn telefoniert. Der FC Bayern München ist immer bereit, die Hand auszustrecken. Ich bin auch relativ sicher, dass sich das Verhältnis wieder normalisieren wird und Oliver in die FC-Bayern-Familie zurückkehren wird“, so Hainer bei Bild-TV vor wenigen Tagen. Der Geburtstags-Post könnte also durchaus als eine weitere Annäherung vom Verein an Kahn interpretiert werden.

Geburtstagswünsche für Kahn: „Für immer unsere Legende!“

Unter den Beiträgen finden sich natürlich diverse Gratulationen, so manche Nutzer huldigen zudem die Verdienste während seiner aktiven Zeit auf dem Platz. „Bester Torwart der Geschichte“, schreibt ein User, ein weiterer ergänzt: „Danke, dass ihr trotz der vergangenen Missgeschicke Respekt zollt. Für immer unsere Legende!“

Aber auch kritische Stimmen melden sich zu Wort: „Guter Spieler, schlechter Manager“, lautet ein Kommentar, ein weiterer mit einer Prise Sarkasmus: „Bestimmt der beste Geburtstag seines Lebens.“ (masc)