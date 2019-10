Live-Ticker: Inter schockt schwaches Dortmund - Sancho vergibt erste BVB-Großchance

Borussia Dortmund muss in der Champions League auf Marco Reus verzichten. Gegen Inter Mailand läuft der BVB einem Rückstand hinterher. Der Live-Ticker.

Inter Mailand - Borussia Dortmund 1:0 (1:0), Mittwoch 21 Uhr

Inter Mailand: 1 Handanovic - 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar - 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 18 Asamoah - 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku

Inter-Bank: Padelli, Bastoni, Biraghi, Borja Valero, Lazaro, Esposito, Borussia Dortmund: 1 Bürki - 16 Akanji, 15 Hummels, 33 Weigl, 14 Schulz - 6 Delaney, 28 Witsel, - 7 Sancho, 23 Hazard, 5 Hakimi - 19 Brandt BVB-Bank: Hitz, Piszczek, Zagadou, Bruun Larsen, Dahoud, Guerreiro, Götze Tore: 1:0 Martinez (22.) Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

>>> Aktualisieren <<<

46. Minute: Weiter geht‘s! Der BVB stürmt von links nach rechts.

22.02 Uhr: Beide Mannschaften kommen dem Anschein nach unverändert aus der Pause.

21.50 Uhr: Der BVB hat sich hier in der ersten Hälfte schwach präsentiert. Beim Gegentor pennte Nationalspieler Nico Schulz und ermöglichte Martinez den Einschuss. Vorne hätte die Favre-Elf fast in der Nachspielzeit getroiffen, aber Handanovic vereitelte die Chandce stark.

BVB mit Großchance in der Nachspielzeit - Inter führt zur Pause

45+1. Minute: Fast der Ausgleich! Schöner Steckpass rechts auf Sancho, der aus spitzem Winkel abzieht. Handanovic bringt noch die Hand dran und verhindert den Einschlag, de Vrij klärt anschließend vor dem einschussbereiten Hazard. Dann ist Pause.

44. Minute: Diesmal kommt die Flanke, aber Martinez klärt vor Witsel.

43. Minute: ..aber kläglich ausgeführt. Der Pass in den ückraum wird abgefangen, aber Dortmund erobert ihn zurück und bekommt nach einem Handspiel den nächsten Freistoß in aussichtsreicher Position.

42. Minute: Hazard zieht auf rechts den Freistoß gegen Skriniar. Gefährliche Position...

41. Minute: Godin versucht es wie de Vrij beim Tor per Chip und findet Lukaku allein vor dem Tor. Diesmal stand der BVB aber höher und der Angreifer im Abseits.

39. Minute: Hazard ist nach einem Zusammenprall mit Brozovic liegengeblieben. Nach kurzer Behandlung geht es für den Belgier aber weiter.

36. Minute: Dortmund findet den Weg in den Inter-Strafraum nicht, weil die Italiener sehr massiert stehen und dem BVB keinen Raum lassen. Hakimis Flankenversuch grätscht Skriniar weg.

33. Minute: Candreva flankt aus dem Halbfeld in Richtung Martinez, der von Akanji am linken Fuß wird. Das reicht aber weder dem Referee noch mir für einen Elfmeter - weiterspielen ist die richtige Entscheidung.

31. Minute: Sancho lässt Godin links seine 33-Jährige spüren und spielt ihn zweimal aus. Im Rückraum bekommt anschließend Witsel die Kugel und zieht ab - drüber.

30. Minute: Hakimi wird rechts freigespielt, zieht zur Grundlinie und will in den Rückraum legen. Dort wartet aber nur eine Inter-Grätsche zur Ecke, die nichts einbringt.

29. Minute: Die Italiener attackieren erst an der Mittellinie und lassen den BVB kommen. Wo ist die zündende Idee?

26. Minute: Wie reagiert der BVB auf den Schock? Bisdlang haben die Dortmunder offensiv nichts zustande gebracht, aber das war auch Inters erste Torchance.

23. Minute: Der VAR muss ran, aber danach steht fest, dass der Treffer zählt. Martinez stand auf gleicher Höhe und startete hauchzart nicht ins Abseits. Stark gesehen zuvor vom Assistenten.

Inter schockt den BVB - Martinez-Treffer wird überprüft und zählt

22. Minute: Tor für Inter! Die Italiener spielen hinten herum und lullen den BVB ein. Plötzlich schlägt de Vrij den traumhaften Chip-Pass auf Martinez, der ganz allein vor Bürki auftaucht und diesen per Grätsche tunnelt. Schulz stand da hinter der Abwehr und hat das Abseits aufgehoben - oder nicht?

19. Minute: Candrevas Flanke fliegt in Richtung Martinez, aber der Argentinier kommt nicht hin. Akanji lässt den Ball ins Aus, weil er gesehen hatte, dass Gagliardini hinter ihm nicht rankommt. Clever.

17. Minute: Brandt wird rechts im Strafraum bedient und zieht zur Grundlinie. Im Rückraum sieht der Nationalspieler Hazard, aber sein Pass wird gerade noch zur Ecke geklärt.

13. Minute: Martinez verwöhnt die Zuschauer mit einem No-Look-Pass mit der Hacke. Ansonsten werden die Fans in San Siro aber bislang auch mit Magerkost versorgt.

9. Minute: Der BVB hat mal Platz und spielt schnell über Witsel auf die rechte Seite. Hakimi marschiert den Flügel runter und bedient Brandt im Strafraum. Der kann den Ball aber gegen drei Blau-Schwarze nichts ausrichten und verliert den Ball.

4. Minute: Inter bekommt einen gefährlichen Freistoß auf der halbrechten Seite, dem sich Candreva annimmt. Sein Flachschuss geht aber durch alle durch und streicht links am Tor vorbei.

1. Minute: Anpfiff! Dortmund spielt zunächst in gelb von rechts nach links.

BVB gegen Inter Mailand im Live-Ticker: Dortmund ohne echten Stürmer

20.56 Uhr: In Abwesenheit von Marco reus führt Mats Hummels den BVB als Kapitän auf das Feld.

20.53 Uhr: Michael Zorc vom BVB weiß um die Bedeutung der Partie. „Wir wissen, dass die beiden Spiele gegen Inter enorm wichtig sind. Da geht es um die Entscheidung, wer weitergeht.“

20.46 Uhr: Inter will offenbar offensiv gegen den BVB auflaufen. „Wir verteidigen weiter nach vorne, mit 50 Metern Spielfeld im Rücken“, sagt Inter-Coach Roberto Mancini. „Ich gehe nicht zurück, das ist meine Vorstellung von Fußball.“

20.37 Uhr: Wie spielt der BVB in Abwesenheit von Reus (Grippe) und Alcacer (muskuläre Probleme) in der Offensive? Favre plant offenbar mit dem eigentlichen Flügelflitzer Sancho in der Spitze.

20.08 Uhr: Ist die Partie schon eine Art Schicksalsspiel für Trainer Lucien Favre? Laut Sport Bild beschäftigt sich der BVB mit José Mourinho. Der aktuelle Coach braucht demnach vor allem eins: Siege.

19.57 Uhr: Inter Mailand kommt im 3-5-2-System daher und spielt mit einer Doppelspitze aus Lukaku und dem Argentinier Lautaro Martinez. Hinten soll der ehemalige Atletico-Kapitän Godin den Laden zusammenhalten.

19.51 Uhr: Die Aufstellung ist da! Dortmund tritt wie erwartet mit Bürki an. Allerdings spielt der BVB ohne echten Stürmer, da Reus und Alcacer fehlen und Götze auf der Bank sitzt. Wer soll die Tore machen?

19.27 Uhr: Aufatmen bei Borussia Dortmund: Der angeschlagene Keeper Roman Bürki kann auflaufen, wie die Bild berichtet. Er war am Wochenende nach einem Zusammenprall mit Breel Embolo ausgewechselt worden. Bis zuletzt war fraglich, ob der Schweizer spielfähig ist.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie von Borussia Dortmund bei Inter Mailand. Anpfiff im San Siro ist am Mittwoch um 21 Uhr. +++

Live-Ticker: Inter Mailand gegen Borussia Dortmund - BVB mit Erfolgserlebnis in der Champions League?

Mailand - Borussia Dortmund geht nach dem Sieg im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit breiter Brust in die Partie. Gegen Inter Mailand will der BVB sein teilweise verlorenes Selbstvertrauen weiter zurückgewinnen. Sollten drei Punkte herausspringen, wären die Italiener schon um sechs Punkte distanziert.

Doch zumindest für die Partie im San Siro hat der BVB den Gladbach-Sieg teuer bezahlt. Denn Marco Reus fehlt bei Inter. Der Kapitän litt nach der Partie noch immer unter den Nachwirkungen einer Grippe. Jetzt macht die Krankheit einen Einsatz offenbar nicht möglich - davon berichtet auch wa.de*. Dort haben sich die Kollegen auch Gedanken zur Aufstellung gemacht. Wer steht in der Startelf?

Während Paco Alcacer ebenfalls nicht dabei ist, sind der zuletzt grippekranke Mario Götze und der suspendierte Jadon Sancho wieder mit von der Partie. Auch Torhüter Roman Bürki gab nach seiner Auswechslung am Samstag Entwarnung und steht Trainer Lucien Favre zur Verfügung.

Live-Ticker: Inter Mailand gegen Borussia Dortmund - Diskussion um Mats Hummels ein Handicap?

Interessant wird zu beobachten sein, ob der neu entstandene Rummel um Mats Hummels die Mannschaft beeinflusst. Denn nach der schweren Verletzung von Bayern- und DFB-Verteidiger Niklas Süle fordern nicht wenige Experten, dass Joachim Löw Hummels ins Nationalteam zurückholt. Der 30-Jährige war am Faschingsdienstag mit Jerome Boateng und Thomas Müller vom Bundestrainer aussortiert worden.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo Sie das Spiel live im TV verfolgen können. Hier in unserem Ticker verpassen Sie aber natürlich auch kein Highlight der Partie. Bei wa.de* und ruhr24.de* bleiben Sie ebenfalls auf dem Laufenden.

*tz.de, wa.de und ruhr24.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

mt